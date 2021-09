'Superman' López y el cruce de cables que le ha costado más que un podio a Movistar en La Vuelta

Miguel Ángel 'Superman' López ha protagonizado la imagen fea y desagradable de La Vuelta 2021. El ciclista del equipo Movistar no ha podido ni ha sabido controlar la frustración en un momento muy complicado de máxima tensión y debilidad y decidía bajarse de La Vuelta en la penúltima etapa cuando todavía restaban unos 25 kilómetros para el final la jornada.

Salvo que se comunique que su abandono se ha producido por alguna lesión o por causas médicas, algo que no se ha producido hasta el momento y que no se ha apreciado en carrera, lo que se ha vivido en la etapa entre Sanxenxo y Mos ha sido dantesco por parte de un ciclista conocido por sus habituales polémicas cuando no le salen las cosas. En este caso, perder el podio de la Vuelta Ciclista a España 2021.

'Superman' no supo gestionar la decepción, la frustración ni el enfado que llevaba consigo tras ver cómo se le escapaba el cajón de Santiago y decidió bajarse de la bicicleta en un gesto insólito. Al principio parecía que se trataba de un problema físico o de alguna avería mecánica, pero solo era pura rabia.

'Superman' López durante la 20ª etapa de La Vuelta 2021 Movistar Team

Tras estar unos minutos parado, entabló una conversación, y seguramente una discusión con Patxi Vila, director de rendimiento del Movistar Team y uno de los 'jefazos' del equipo en La Vuelta. Patxi intentó convencer al colombiano de regresar a la carrera, pero tras pasar un rato sentado sobre su bicicleta decidió abandonar sin dar vuelta atrás. Hasta Imanol Erviti, que pasaba por allí tras concluir su trabajo en la etapa, se paró para hablar con él e intentar convencerle, pero no hubo manera.

López se montó en el coche y dijo adiós a la ronda española protagonizando un episodio infantil y que mancha la buena imagen del deporte. Y todo en mitad de la negociación de su renovación, la cual parecía cerrada a estas alturas por dos temporadas y que ahora podría vivir un giro en la situación.

La explosión de López

Todo se desencadenó a falta de unos 60 kilómetros para la línea de meta cuando después de que el INEOS Grenadiers endureciera el ritmo de la carrera, Adam Yates demarró con fuerza para romper el pelotón, quedándose solo con el grupo de favoritos. Junto a él iba su compañero Bernal, Roglic con Kruijswijk, Haig con Gino Mader y Enric Mas con el propio Miguel Ángel.

Los mejores de la carrera se fueron hacia delante, repartiéndose estopa desde muy lejos, con la ambición de mover el árbol y de luchar por la victoria de etapa. En dicho grupo se movieron corredores como Bernal y hasta David de la Cruz lo probó una vez más desde lejos, pero el movimiento que resultó definitivo fue el enésimo ataque de Adam Yates.

El británico consiguió hacer hueco y pilló desprevenidos a algunos rivales, entre ellos a su compañero Egan Bernal, que se quedó clavado. A su rueda salieron bien Enric Mas y Primoz Roglic, al igual que Gino Mader llevando en volandas a Jack Haig. Quien no salió fue 'Superman' López, que firmó su sentencia de muerte en la lucha por el podio.

Miguel Ángel López en la etapa 20 de La Vuelta 2021 Movistar Team

El caos de 'Superman'

Lo que al principio parecía un movimiento de tantos comenzó a consolidarse en cuanto Gino Mader abrió gas al frene del pequeño grupo. Lo segundos fueron cayendo hasta convertirse en minutos. Todo estaba ya perdido cuando la renta superó la diferencia que López le llevaba a Jack Haig en la general. Bernal, completamente fundido, también fue víctima de esta jugada y se dejó ir para desesperación de un 'Superman' que no encontró aliados en el desastre.

Ya con una minutada importante perdida, encontró el auxilio de su compañero José Joaquín Rojas, que llegó por detrás para poner ritmo y echarle una mano, aunque fue insuficiente. 'Rojillas' se desfondó y el daño siguió haciéndose cada vez más grande, lo que provocó el cortocircuito habitual de un López al que ya se le ha visto en el pasado desde golpear a un aficionado hasta incluso insultar a su ahora escuadra y al campeón del mundo Alejandro Valverde tras unos conflictos en carrera.

Su explosión se convirtió en espantada cuando no supo asumir su fracaso y para tristeza de todo el equipo decidió bajarse de la bicicleta para terminar abandonando. Eso sí, Movistar podrá celebrar en Santiago el segundo puesto de Enric Mas que ha terminado en una gran forma su segunda grande la temporada.

