Westbrook se pone falda y le atacan en la NBA: "Si eres hetero y te pones eso, vete a la mierda"

Russell Westbrook sabe cómo llamar la atención con la ropa. La estrella de la NBA, flamante fichaje de Los Angeles Lakers, suele mostrar en sus redes sociales atuendos inverosímiles, llamativos, y uno de los últimos que ha compartido ha generado una gran repercusión.

Westbrook posó en su Instagram con una chaqueta justada, una falda blanca casi hasta los tobillos y unas botas negras altas. El base, con el pelo teñido de azul, compartió una instantánea así vestido hace dos días y ha acumulado por el momento más de 1,3 millones de 'likes' en la plataforma.

Son muchos los mensajes positivos que ha recibido, elogiando su atrevimiento a la hora de vestir, por ejemplo, pero los ha habido que han rechazado el look de Westbrook. Sin embargo, casi como siempre, hay que lamentar algún comentario que se pasa de la raya y lo triste, esta vez, es que ha llegado por parte de un exjugador de la NBA. Se trata de Kwamen Brown, número 1 del Draft de 2001.

A Brown le ha molestado la forma de vestir de Westbrook y le ha atacado con un discurso homófobo: "Hay dos formas en las que puedes ir. Muerdes la manzana y usas esos malditos vestidos como Russell Westbrook o lo que sea que se llame, ni siquiera quiero decir su nombre más. Pero esta no es la primera vez que lleva un vestido, así que no sé por qué la gente está tan alarmada. Ha estado usando vestidos y una mierda extraña", ha dicho.

Brown, que pasó por las filas de Wizards, Lakers, Grizzlies, Pistons, Bobcats, Warriors y Sixers en sus 12 años de carrera, fue a más: "sólo lo lleva porque este negro puede saltar alto y jugar al baloncesto. Ningún negro con el que crecí y con el que me metí en líos lo haría. No se puede caminar por las calles con un vestido y unas malditas botas y mantener mi respeto y decir que es heterosexual. Ahora, si eres gay, genial, no me importa una mierda. Pero cuando dices que eres un hombre heterosexual y eso es lo que haces, entonces vete a la mierda. Esa es mi opinión".

