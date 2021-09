Laporta le da un respiro a Koeman en su guerra: "Su puesto no corre peligro"

La guerra entre Joan Laporta y Ronald Koeman sigue viva, aunque este martes antes del partido frente al Bayern Múnich donde se estrenará el club azulgrana en la Champions League ha querido echar un poco de agua. El presidente del FC Barcelona atendió a los medios de comunicación antes de la tradicional comida entre las directivas del equipo culé y el alemán previas al encuentro. El máximo responsable se pronunció sobre su relación con el técnico.

Este domingo, el técnico neerlandés comentó en su país que "gracias a mí, el club tiene futuro". Sobre las últimas declaraciones polémicas, comentó que "esto está en el marco de una relación propia de entrenador y presidente. Yo con Koeman me llevo muy bien y tengo toda la confianza puesta en él. Le doy todo mi apoyo y tiene todo mi respeto". Por si fuera poco, en la rueda de prensa de este lunes, el neerlandés señaló que entre él y Laporta "había habido cositas", poniéndole si cabe más leña al fuego.

Después de todo, Laporta ha intentado enfriar el tema destacando que el respeto por el holandés es mucho y que ambos se encuentran en el mismo barco. "He ido a ver el entrenamiento, le he saludado, le he dado ánimos. Tenemos un partido complicado contra un gran equipo, pero le he visto confiado. Es un gran rival, que nos llega en un momento en el que tenemos algunos jugadores todavía por recuperar", comentó el presidente.

@JoanLaportaFCB (@FCBarcelona_es):



“Tengo una relación muy fluida con Koeman. Si pierde no corre peligro”



“He hablado con Tebas por WhatsApp y bien"



#Golazo September 14, 2021

Sobre si el puesto del técnico corre peligro en caso de una derrota ante el Bayern, el presidente respondió con un escueto y claro: "No". De las palabras de su asesor, Enric Masip, sobre el técnico holandés comentó que "son consecuencias de unas manifestaciones que han salido y el tuit de Enric es correcto y no es para matizar nada sino para poner en valor el trabajo de todos".

Los críticos

En las últimas horas la guerra se ha recrudecido después de varios comentarios de personas afines a Laporta. Este lunes, el asesor del presidente publicó en redes sociales un mensaje dirigido a Koeman: "El club tiene futuro y es gracias al cambio de junta directiva y presidente que cambió el desastre. Podía haber sido el final del club. No es una frase hecha, es una realidad que el Barça no podía pagar nóminas. Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar".

El Club tiene futuro es gracias al cambio de junta directiva y Presidente que cambió el desastre. Podía haber sido el final del Club. No es una frase hecha,es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas.Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar. — Enric Masip (@enricmasip5) September 13, 2021

Koeman s’ha auto-destruit..

Laporta el manté contra tota lògica i li paga creant incendis i més incendis.

Laporta comet errors però sap on vol arribar, i si el vaciles, estàs mort.

Mireu Ilaix…

️… — LLUIS CARRASCO (@lluiscarrasco) September 13, 2021

Lluis Carrasco, jefe de campaña de Laporta, dijo directamente que Koeman "se ha autodestruido". "Laporta comete errores pero sabe dónde quiere llegar. Y si lo vacilas estás muerto. Mirad a Ilaix...", esgrimía en su cuenta de Twitter. El hombre afín al presidente recalcó que Koeman "contra toda lógica y se lo paga creando incendios y más incendios".

Tebas

Preguntado por su relación con Javier Tebas dijo que "he hablado con Javier, vía Whatsapp, y bien, él tiene una visión que es distinta a la mía y pensamos en momentos de forma distinta. Él piensa una cosa que respeto pero no comparto".

