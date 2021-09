Nagelsmann: "El Barça es diferente sin Messi, pero no creo que sea más débil"

Comienza una nueva edición de la Champions League y llega con curvas. Una de las primeras paradas de la fase de grupos es el imponente duelo entre el Barcelona y el Bayern Múnich. En la previa del encuentro, Nagelsmann ha analizado el enfrentamiento ante el Barça y, sobre todo, cómo es el equipo azulgrana después de la salida de Messi.

¿Otro Barça sin Messi?

"El Barça es diferente. Claro que falta Leo Messi. Es un jugador extraordinario. Pero tienen otros jugadores con mucha calidad que pueden asumir la responsabilidad. Tienen jugadores como De Jong y Pedri. Han cambiado la estructura en defensa, defienden más alto. Con Messi era diferente. Pueden cambiar de sistema durante el partido. No creo que sean más débiles. Vamos a ver. Sabemos que el partido va a ser muy difícil y hay que hacer un partido perfecto para lograr la victoria".

Plan en defensa

"No nos hemos decidido todavía. Hay que ver cómo están físicamente los jugadores para ver quién está disponible. Sule ha jugado mucho con la selección antes de descansar ante el Leipzig. Stanisic también está bien. Pero decidiré mañana por la mañana con mi staff el once según nuestros pensamientos".

Julian Nagelsmann, en un partido del Bayern Múnich en la temporada 2021/2022 Reuters

Sabitzer, ¿opción contra el Barça?

"Cualquier jugador tiene calidad para estar en el once. Todavía tiene que adaptarse al club. Ha empezado hace poco tiempo y sólo hemos hecho un par de entrenamientos juntos. Sabitzer puede jugar muy bien aquí. Después de cinco o seis años, jugar en Leipzig no fue sencillo. Pero tenía ganas y eso es importante. Es difícil entrar en un equipo como el Bayern, pero soy muy positivo con él".

¿Qué es la Champions para Nagelsmann?

"Es el nivel más alto. Fuimos capaces de ganar hace dos ediciones y tenemos ganas de repetir. Pero, para eso, primero hay que empezar bien. Va a ser un partido difícil, pero estamos muy motivados de jugar en este maravilloso estadio contra este gran club que es el Barça. Tenemos muchas ganas".

Kahn dice que el Bayern y usted están en el Top 3 de Europa

"Todo el equipo quiere estar en el Top 3. Aquí todos estamos en el mismo barco. Y queremos lograr grandes cosas en Europa. No sé si este es el Bayern de Nagelsmann. Lo que importa es el equipo, el Bayern. Ser capaces de gestionar bien los partidos y ganarlos. Tener una buena salida de balón, una buena pegada. Queremos hacer un fútbol atractivo, pero también saber gestionar los partidos".

¿Son favoritos?

"Favoritos o no, es una cosa de la prensa. Cada uno quiere jugar el mejor partido posible. Bayern y Barça son dos grandes clubes. Depende de la motivación, del día de los jugadores. Vamos a ver cómo juega el Barça y dónde se pone Busquets. Han jugado bien con el 3-4-2-1. Pero no nos van a sorprender. Tenemos nuestra filosofía. Nosotros no vamos a mirar mucho al Barça, sino que queremos hacer nuestro juego".

El Barça, ¿mejor o peor equipo que tras el 2-8?

"Son diferentes. Messi requería mucho la posesión del balón y los jugadores le buscaban a él porque él podía decidir. No sé si son peores, son diferentes. Se tienen que adaptar. Es todo el conjunto. Messi podía decidir, pero el Barça ha demostrado que puede jugar bien".

Primera vez ante el Barcelona

"Ambos equipos pueden luchar por el título, claro que sí. El Barça tiene mucha historia. Mañana no vamos a ganar la Champions, pero queremos empezar bien. La Champions no es una maratón, pero tampoco una carrera de 100 metros. Hay que empezar bien".

Ni Messi ni Griezmann

"Hasta ahora no estoy nervioso, gracias por preguntar. Creo que el Barça va a jugar a un gran nivel".

¿Es un exponente nuevo de la generación de entrenadores alemanes?

"Flick y Tuchel han ganado las dos últimas ediciones de la Champions. Creo que pueden ser técnicos flexibles y que necesitan confianza. Hay que dar la oportunidad siempre a técnicos jóvenes para que desarrollen, como a Hansi y Thomas. Y la oportunidad que he tenido yo. Hay muchos entrenadores jóvenes en Alemania. No puede comparar con España, pero aquí en Alemania trabajamos bien".

