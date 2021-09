2 de 9

Pero Carlos Alcaraz para nada se ha ido de Flushing Meadows como un jugador diferente o que vaya a cambiar su trayectoria profesional en cuanto a los enfoques y objetivos que tiene establecidos junto al grupo de trabajo.

"Puede decir que me voy muy contento, pero no cambiado", dijo Alcaraz. "Lo he dicho ya muchas veces, la experiencia vivida en este torneo me ha hecho madurar mucho. He adquirido mucha experiencia de cara a los siguientes torneos, pero yo creo que voy a seguir siendo el mismo chico, el mismo jugador".