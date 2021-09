Muere Jorge Lis, expiloto de motociclismo, por la Covid-19 a los 46 años

Llegan tristes noticias desde Valencia. Jorge Lis (Valencia, 1975) ha fallecido este martes después de luchar durante más de 45 días en la UCI del Hospital La Fe contra los daños que la Covid-19 produjo en sus pulmones. El expiloto que fue subcampeón del mundo de motos en 125cc en el año 1996 se negó a ponerse la vacuna e incluso declaró públicamente su negacionismo con respecto a los efectos de la enfermedad. En la actualidad era representante y también 'coach'.

Tras sufrir una serie de accidentes como piloto se vio obligado a dejar la competición a finales de 1999 y pasar dos años casi siempre horizontal. Las dos ruedas fueros su pasión y, tras bajarse de la moto y emprender otras experiencias profesionales como 'coach' y editor de audiolibros, regresó a los circuitos como mánager. Por ejemplo, llevaba la carrera del piloto sudafricano Steven Odendaal en la categoría de Supersport del mundial de Superbikes.

En los últimos meses, su familia hizo algunas apariciones públicas hablando sobre el negacionismo de Jorge Lis. Rechazó la vacuna cuando se la ofrecieron y trató de convencer a su familia, incluida su madre de 84 años, de que también la rechazara. Las discusiones con su hermana Elena fueron constantes. Fue ella la que hizo público en un artículo en el diario Levante esta situación y relató la experiencia que estaba viviendo el expiloto.

El expiloto Jorge Lis.

"Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado", le decía en uno de los mensajes que hizo públicos su hermana. "Estoy segura de que con una sola dosis Jorge no estaría en la UCI", afirmaba en una entrevista en la Agencia EFE Elena.

En 2002 abrió una de las primeras consultas de coaching en España. En 2003 escribió su primer libro, 'La campana no ha sonado', que fue distribuido en al menos 200.000 copias. Tras ello Jorge fue el editor exclusivo, a nivel mundial, de titulos como 'La buena suerte', 'Martes con mi viejo profesor' o 'El monje que vendió su Ferrari'. También tenía su propia escudería, el Igax Team, actualmente en el Mundial Júnior de Moto3 y los Campeonatos de España.

Los pulmones de Jorge, muy deteriorados a causa de los efectos de la Covid-19, no resistieron más. A pesar de los esfuerzos y la lucha sin descanso durante estas semanas del equipo médico del Hospital La Fe, Lis se apagó definitivamente este martes.

