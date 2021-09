La RFEF, la FIFA y la UEFA, contra el CSD por el aplazamiento de los partidos de La Liga

Duro comunicado de la Real Federación Española de Fútbol contra la decisión del Consejo Superior de Deportes de confirmar la suspensión de los partidos FC Barcelona - Sevilla y Villarreal - Alavés. Piden que "se rectifique con celeridad" para no "adulterar de una manera irreversible la competición" y acusan al CSD de sobrepasar "una línea jurídica que nunca hasta ahora había cruzado". A esta contundente respuesta se han unido la FIFA y la UEFA.

Estaba claro que el lío que se había originado con este parón de selecciones iba a traer cola, así como la decisión de este martes del CSD de aplazar algunos partidos cuando, por ejemplo, durante los períodos en los que se juega la Copa de África y determinados equipos también pierden a sus jugadores no se toma esta decisión tal y como defiende la RFEF en su comunicado. La Federación no pedirá la cautelarísima, pero sí que irá a los juzgados de lo contencioso administrativo para evitar que en el futuro pueda suceder una situación similar.

La RFEF califica esta medida "totalmente ilegal" porque no se había agotado el plazo que el CSD concedió a la Federación para presentar alegaciones ante el recurso presentado por LaLiga tras conocer que la jueza de competición no daba la autorización para suspender los partidos.

Una vez la RFEF envíe las alegaciones este martes, el ente federativo confía en que rectifique antes del jueves. Para la Federación de Luis Rubiales, esta cautelar "ha puesto en riesgo la equidad entre los equipos participantes y la integridad misma de la competición". Es por lo que denominan esta medida como "un peligroso precedente para el deporte" en general.

La Real Federación Española de Fútbol recibió el pasado viernes a última hora de la mañana el escrito del CSD dándole traslado de un recurso presentado por la LNFP contra la resolución de la Jueza de Competición que, en el ejercicio de sus competencias, decidió no acordar la suspensión de los partidos solicitada por dos clubes de Primera División, cumpliendo así con lo tipificado en el Reglamento General.



El CSD en su escrito concedió un plazo a la RFEF de 5 días para que presentara sus alegaciones.



De manera sorprendente, sin agotarse el plazo indicado para la RFEF, dicho organismo ha dictado una medida cautelar “inaudita parte” totalmente ilegal, contraria al Reglamento Federativo aprobado por el propio CSD, contraria a todos los principios del derecho público español y contraria a todos los antecedentes jurídicos que en resoluciones del mismo CSD se han dictado en absolutamente todos los casos precedentes en temas de igual naturaleza, atribuyéndose, en esta ocasión, una competencia que no tiene para resolver sobre suspensiones de partidos (el último ejemplo fue el caso Reus Deportiu).



La RFEF no va a solicitar una medida cautelarísima en lo contencioso administrativo, sino que acudirá a dichos juzgados para litigar sobre el fondo con el fin de obtener una decisión final que impida este tipo de resoluciones en el futuro.



De manera urgente, la RFEF va a enviar durante el día de hoy su escrito de alegaciones al CSD como responsable de esta gravísima resolución. Así, la RFEF entiende que el CSD conocerá los argumentos federativos una vez que ya tiene los de la LNFP. Además, el CSD tiene tiempo suficiente para rectificar, resolviendo sobre el fondo del tema planteado antes del próximo jueves, evitando una mayor incertidumbre a los afectados y al conjunto de fútbol español, ante el peligroso precedente mundial que ha generado.



Este desagradable acontecimiento ha suscitado que tanto FIFA como UEFA transmitan a la RFEF su total apoyo ante esta increíble resolución contraria a las normas del fútbol y a la Ley. El CSD debería resolver sobre el fondo del asunto antes del jueves si no quiere adulterar de una manera irreversible la competición de Primera División en esta jornada y en las siguientes.



El CSD, mediante la adopción de la medida cautelar dictada en el día de hoy, interfiere indebidamente de una manera clara, absoluta y determinante en la autonomía deportiva de las competiciones futbolísticas, cuestión de extrema gravedad.



Parece no haberse dado cuenta el CSD que ha puesto en riesgo la equidad entre los equipos participantes y la integridad misma de la competición, con base en el Reglamento federativo que el mismo CSD aprobó, actuando así en contra de sus propios actos.



Tanto la LNFP como el CSD están poniendo en riesgo completo la integridad de la competición favoreciendo en el caso de la LNFP y permitiendo en el caso del CSD una desigualdad completa entre los equipos de la misma competición y la misma categoría y fijando unas reglas distintas para la Segunda División, siendo igualmente una categoría profesional.



Entendemos que el CSD con su medida adultera la competición de una manera determinante cuando ni la LNFP, ni el propio CSD han dicho nada sobre la totalidad de los equipos de Segunda División PROFESIONAL que han tenido que disputar esta semana y la próxima semana sus partidos con un número considerable de jugadores cedidos a diferentes selecciones. O lo que aún parece más sorprendente y fuera de lugar, crea un precedente que puede alterar el futuro. ¿Qué decidirá la LNFP y el CSD cuando deban partir jugadores a la Copa de África u otras competiciones de otros continentes? ¿Se suspenderán también discrecionalmente algunos partidos de aquellos equipos que consideren más relevantes?



¿Decidirá a partir de ahora el CSD la suspensión de los partidos de cualquier otro deporte por inclemencias del tiempo o por calendarios internacionales de cualquier deporte? ¿Va a revisar a partir de ahora el CSD todas las suspensiones de competiciones y partidos de todas las Federaciones o sólo en lo que atañe al fútbol?



Con esta medida cautelar el CSD ha sobrepasado una línea jurídica que nunca hasta ahora había cruzado y que puede tener consecuencias nefastas para el deporte español y para el propio CSD.

