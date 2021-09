La nueva generación de España sub21 vence a Lituania y encuentra más motivos para ilusionarse

Otro triunfo de valor para la nueva generación de Luis de la Fuente. No con tanto brillo como ante Rusia en Extremadura el pasado viernes, pero España se ha impuesto a Lituania en Vilnius y sigue con paso firme en la fase de clasificación para el Europeo sub21 de 2023. Alejandro Francés, después de aprovechar un mal despeje en el saque de una falta, y Yeremi Pino sumaron los tantos que dieron la ventaja en el marcador al conjunto nacional.

Había un atenuante peligroso en este partido que iba a marcar por completo el desarrollo del choque. El césped artificial no fue suficiente para frenar la superioridad técnica del conjunto que dirige Luis de la Fuente ante un combinado lituano que jugó sus cartas, pero se pasó gran parte del encuentro encerrado en su campo. La falta de calidad para salir con el balón controlado y cuyos pases largos solo propiciaron dos faltas lejanas que no encontraron remate alguno, por lo que Arnau Tenas no tuvo que esforzarse este martes.

La superioridad del cuadro nacional fue visible desde el primer minuto, aunque costó abrir la lata. España dominó desde el primer momento y vivió tranquila, sobre todo desde el minuto 32 cuando Alejandro Francés, tras avisar en el 14 y en el 16 con dos remates de cabeza, no perdonó. El central del Real Zaragoza aprovechó un mal despeje de la zaga para poner el 0-1 en una jugada en la que Bryan Gil colgó el centro después de un lanzamiento de falta.

El que no se relajó ni estaba para fiestas fue Luis de la Fuente. La realidad es que el resultado era corto para el dominio del equipo. Es por lo que Nico Williams e Iván Azón entraron al campo en busca de dotar al equipo español de más mordiente. Antes, Ander Barrenetxea le había dado al palo y dos malas cesiones atrás, tal y como llegó el tanto en contra de Rusia el otro día, habían metido el miedo en el cuerpo de los españoles.

El ritmo lento de partido lo rompieron Sergio Gómez, que también entró en la segunda mitad, y Yeremi Pino a diez minutos del final. El del Anderlecht, que salió para actuar de extremo, puso un centro raso al segundo palo ante el que midió mal el guardameta Urbietis y permitió al del Villarreal hacer un 0-2 que dio esa tranquilidad a Luis de la Fuente. Aún quedó lugar para un tiro al palo de Lituania en el 94 que tampoco habría pillado por sorpresa al meta español.

No fue un gran triunfo por el resultado, pero sí por las sensaciones. España probó un nuevo esquema, el 4-2-3-1 que tan buenos resultados le dio en la segunda mitad ante Rusia. Yeremi Pino volvió a ser de los mejores y sigue llamando a la puerta de coger el liderazgo de esta nueva generación. También quedó oportunidad para ver a otros jugadores que no habían llegado a debutar. Lo que nadie le va a quitar al equipo nacional son otros tres puntos que le colocan líderes del Grupo C.

Lituania - España

Lituania: Urbietis; Rasimavicius (Zabita, m.81), Armalas ©, Park, Jansonas; Ramanauskas, Zebrauskas (Kodz, m.56); Dolzinkov (Jarusevicius, m.66), Petkevicius, Milasius (Mikulenas, m.80); y Zubauskas (Kalinauskas, m.66)

España: Arnau Tenas, Sergio Carreira (Turrientes, m.46), Francés, Guillamón, Miranda; Antonio Blanco (Francho Serrano, m.88), Vencedor; Barrenetxea (Nico Williams, m.57), Yeremy, Bryan Gil © (Sergio Gómez, m.75); y Fer Niño (Iván Azón, m.57).

Goles: 0-1, min. 32: Francés. 0-2, min. 78: Yeremy Pino.

Árbitro: Necj Kajtazovic (Eslovenia) amonestó Milausius (m.27), Zubauskas (m.36), Dolznikov (m.61), Kalinauskas (m.72) por parte de Lituania y a Guillamón (M.87) en España.

Incidencias: Partido de clasificación para el Europeo Sub-21, que se jugará en 2023 en Georgia y Rumanía, entre Lituania y España disputado en el LFF Stadium de Vilna, de césped artificial, con 300 espectadores debido a las restricciones por el coronavirus.

