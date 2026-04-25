La crisis del Barça, el reflejo de un problema estructural profundo: descolgado de la élite y con un futuro muy incierto

Los jugadores del Barça agradecen el apoyo a la afición tras el partido ante el Bayern. EFE

El Barça ha vuelto a caer en el pozo que lleva anidando años. Eliminado en el play‑in de la Euroliga, el equipo se ha quedado otra vez fuera de la élite europea y, lo que es peor, ha dejado al descubierto una crisis estructural sin precedentes.

Ni Europa, ni aire de relevo generacional: el club se mueve con un proyecto cada vez más desdibujado y una dirección institucional que apenas muestra respuesta real.

La eliminación en el play‑in de la Euroliga no es un mal resultado aislado, sino la consecuencia de una temporada en la que el Barça ha ido dando pasos atrás frente a los grandes.

El Barça Basket cae ante el AS Monaco y queda eliminado de la #EuroLeague. (79-70) pic.twitter.com/PemMCRx5dj — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 24, 2026

Con un balance pobre en la fase regular (21 victorias y 17 derrotas) y un rendimiento irregular en el Palau, el conjunto azulgrana ha acabado en tierra de nadie donde el equipo ha sido uno de los más vulnerables.

El encaje de la caída en el play‑in es especialmente doloroso porque llega tras años de insistir en que el Barça era un gran club europeo. Ahora, sin Final Four recientes, sin títulos y con una plantilla que alterna pensionistas con fichajes de bajo perfil, esa imagen se desinfla.

Inacción de la directiva

La sensación de desgana no viene de la grada, sino de una junta directiva que ha dejado la sección de baloncesto en piloto automático durante años.

Tras la era positiva de figuras como Sarunas Jasikevicius o Nikola Mirotic, la gestión de Josep Cubells -responsable directo del baloncesto hasta hace apenas un mes- ha dejado un rastro de vacíos importantes: fichajes fallidos, salidas dolorosas y un proyecto deportivo sin rumbo.

Aunque Laporta ha anunciado cambios en la cúpula (como el relevo de Cubells por Sisco Pujol), el mensaje que ha recibido el equipo es más de 'retoques' que de revolución: el Barça continúa con un modelo de plantilla que combina jugadores veteranos, promesas subutilizadas y refuerzos de segunda fila.

Daniel Theis entra a canasta presionado por Jan Vesely. EFE

En medio de ese entorno, Xavi Pascual se ha convertido en el símbolo de un técnico que dirige sin respaldo real. El hecho de que el entrenador haya llegado a plantearse la dimisión de forma pública -no como farol, sino como advertencia- pone de relieve la fractura entre banquillo y dirección deportiva.

El de Gavá ha cargado contra la falta de revolución en la plantilla y ha dejado claro que no está dispuesto a seguir compitiendo con medianías si el proyecto no cambia de raíz.

"Cuando termine la temporada ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo [...] Cuando termine la temporada tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos", expresó a comienzos de mes tras la derrota ante Panathinaikos.

Repreguntado por la cuestión, Pascual se reafirmó: "He dicho exactamente lo que quería decir", dejando la puerta abierta a una posible dimisión cuando termine el curso.

🚨🟦🟥Xavi Pascual obre la porta a marxar del Barça a final de temporada



🗣️"Ja hi haurà temps per veure on estem, per veure on estarem i per veure si hi estarem"



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El desgaste del entrenador es evidente. Las palabras de Xavi Pascual no fueron ningún farol, y ahora el balón está en el tejado del Barça. Los nombres que suenan de cara a la próxima campaña generan ilusión, pero sería una pésima noticia para la entidad que el actual técnico, con contrato hasta 2028, diese por terminada su segunda etapa en el club de manera precipitada.

El Barça baloncesto se encuentra en una encrucijada crítica: o asume de una vez que necesita un plan de emergencia a medio plazo o corre el riesgo de hundirse en la mediocridad.

La realidad del Barça

La actual plantilla mezcla veteranos con jóvenes que no terminan de consolidarse, un modelo poco sostenible frente a rivales que ya han iniciado ciclos renovados con fichajes potentes y estructuras mejor definidas.

Si el Barça continua con la misma política de 'tirar adelante con lo que hay', el riesgo no es solo quedar fuera de los playoffs, sino empezar a perder prestigio.

El veredicto final se dictará en las oficinas durante este turbulento verano, pero el daño reputacional, rubricado hoy bajo los focos de Mónaco, ya es incalculable.