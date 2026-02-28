El partido se disputará este sábado 28 de febrero a las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas. La retransmisión televisiva en España correrá a cargo de DAZN La Liga, plataforma que ofrecerá el seguimiento íntegro de un choque vital para las aspiraciones europeas del conjunto bilbaíno.

En lo deportivo, el equipo de Íñigo Pérez llega con la moral reforzada tras encadenar resultados positivos que le mantienen con dos puntos de margen sobre el pozo. Sin embargo, el historial reciente favorece claramente a los de Ernesto Valverde, que han ganado los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos.

Un dato clave para los visitantes es su eficacia goleadora fuera de casa, habiendo superado los 2.5 goles en sus siete salidas más recientes. El Athletic recupera efectivos para este viaje, mientras que el Rayo confía en la verticalidad de Isi Palazón para romper una racha negativa ante los vascos en su feudo que dura ya doce años.