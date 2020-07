Así es Araceli Infante, la nueva 'jefa' de Susanna Griso en 'Espejo Público' tras el cambio de dirección

El programa Espejo Público presentado por Susanna Griso (50 años) sufrirá importantes cambios tantos internos como 'externos' durante el verano y en la nueva temporada. De entrada, la columna vertebral del espacio, la dirección, se verá modificada tras la salida de Belén García, la que ha sido la directora y 'jefa' de Susanna durante 10 años. Tal y como ha informado Yotele, su cargo será ocupado por Araceli Infante. Ella será la encargada de levantar el programa a partir de ahora.

Pero, ¿quién es Araceli Infante? Licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, cursó un Master en Relaciones Internacionales y comenzó su carrera en la radio. Primero en Radio Granada, donde desarrolló su carrera profesional en los informativos de la cadena y en diversos programas. Después, en la Cadena Ser Sevilla; y más tarde, en Radio Madrid de la Cadena Ser, donde estuvo de redactora en Hora 25, las secciones de Nacional e Internacional y en los informativos de Fin de Semana, como reza su perfil en la Academia de la Televisión.

Susanna Griso durante la emisión de un programa de 'Espejo Público'. Atresmedia

Más tarde, llegó a la televisión al ser contratada como redactora en la sede de Euronews, en Lyon. Ya en España, comenzó a trabajar en Antena 3 en programas y después como editora. Participó en el equipo fundacional de la tertulia política La Mirada Crítica, presentada por María Teresa Campos (79), como redactora y coeditora. Después, durante seis años, trabajó en el informativo del mediodía de la cadena de Fuencarral y, posteriormente, fue coordinadora de las noticias de la noche.

En 2007 pasó a la edición del Fin de Semana, donde ha desempeñado tareas de coeditora y editora en 2009 y 2010. También ha probado su versatilidad con especiales del 11-M, 11-S, Elecciones generales, municipales y autonómicas, y las bodas reales de Felipe (52) con Letizia (47), y las Infantas Elena (56) y Cristina (55). Es también organizadora de talleres de periodismo y ha impartido varios cursos de formación.

Por tanto, cuenta con un perfil bastante prolífico. Aterrizó recientemente en Antena 3 para dirigir los especiales posteriores a En primera línea, con Esther Vaquero (38) como presentadora. Pero este no es el único cambio que se producirá en el programa. Durante el mes de julio el plantel de colaboradores también cambiará. El programa ya no contará con Nacho Abad (50), Alfonso Egea y Gonzalo Bans. Pasan a ser colaboradores puntuales, aunque durante el verano no se contará con sus servicios. En su lugar se han incorporado rostros nuevos, al menos para la cadena, como Jota Abril (45), antiguo copresentador de La Mañana de La 1.

Cabe puntualizar que estos cambios se producen todavía con Griso al frente del programa, ya que no será hasta el 10 de julio cuando se despida de su equipo y la audiencia hasta septiembre. Lorena García, de Antena 3 Noticias, será la encargada de la presentación del programa en ausencia en Griso.

[Más información: Ana Rosa y Susanna Griso se van de vacaciones, pero no al mismo tiempo: este es su calendario]