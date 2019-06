Esther Vaquero, presentadora de Antena 3 noticias, anuncia que está embarazada

Esther Vaquero (37 años), presentadora de los informativos de la noche de Antena 3 noticias, ha anunciado que está embarazada. Ha sido la propia periodista la que ha dado a conocer esta feliz noticia a través de una publicación en sus redes sociales.

En la imagen, tomada en el plató de los informativos, la presentadora aparece luciendo un vestido de tirantes con un estampado floral, en el que se puede apreciar una barriga ligeramente abultada que ella acaricia cariñosamente.

Junto a la fotografía, Esther ha escrito: "Les presento a la mejor noticia de mi vida. Hace unos meses que Antena 3 noticias tiene dos presentadoras a las 21:00 horas. Y a la más pequeña parece que le gusta el directo, porque es cuando más se mueve. #MamáOtraVez #LaMejorNoticiaLaLlevoDentro #APorLaNiña".

Todo apunta a que será una niña, pero la periodista prefiere guardar prudencia hasta poder confirmarlo de manera definitiva. "Hasta la semana pasada era niño... ¡A ver si se confirma!", ha explicado.

Una publicación que ha recibido multitud de likes y de comentarios por parte de seguidores. Destaca el mensaje de la también presentadora Isabel Jiménez (37), que hace pocos meses dio a luz a su primer hijo: "¡¡Enhorabuena preciosa!!", ha escrito junto a dos emoticonos de caras con corazones.

Susana Guasch (40), presentadora de Movistar +, también ha aprovechado esta publicación para felicitar a Vaquero: "¡¡Esther!! ¡¡Qué alegría!! Y bingo, la niña también. ¡Cuánto me alegro! Vas a explotar ya de felicidad. Un beso grande.

La pareja de la periodista salmantina es desconocida. Lo que sí se sabe es que es madre de otro niño, Oliver, que nació en el verano de 2016. "Ahora que tengo un niño pequeño por las mañanas me dedico a cuidar de él. Es un bebé muy despierto que requiere mucha atención, le encanta jugar... y me voy a mediodía a trabajar. Lo dejo con su papá, que se queda un poquito en la guardería... ese es nuestro día a día. Soy muy casera, me gusta tener mi huerto en la terraza, ese tipo de cosas manuales me encantan", aseguró en una entrevista a María Palacios hace un año.

[Más información: Los presentadores de Informativos Telecinco, los únicos que se visten 'a medias']