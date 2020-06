El 'Congreso' de 'Sálvame': estos son los partidos a los que votan sus colaboradores

En los últimos tiempos, la crispación política se ha adueñado de las conversaciones privadas, las tertulias mediáticas y hasta los programas de entretenimiento. El mejor ejemplo de ello se encuentra en Sálvame, cuyos colaboradores llevan varios días protagonizando un intenso debate a raíz de la monumental bronca entre Jorge Javier Vázquez (49 años) y Belén Esteban (46) el pasado sábado.

Después de la comentada frase "este es un programa de rojos y maricones" que el presentador espetó en una acalorada discusión con Antonio Montero hace unas semanas, este martes cargaba contra el discurso populista de Belén con otra sentencia: "El pueblo no vive en un chalet con piscina en Paracuellos, no cierra una fiesta en Capital para celebrar su cumpleaños, ni alterna con Rosalía, ni cena con Pablo Alborán".

La posición ideológica de Jorge Javier no es nueva, aunque últimamente la defiende con vehemencia desde su privilegiado puesto en Mediaset. Como él, muchos de sus compañeros de programa han hablado de política. Pero, ¿a quién votan los presentadores y colaboradores de Sálvame?

1. Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez es abiertamente socialista. Mediaset

Sin duda, el presentador ha sido el más explícito a la hora de hablar sobre sus preferencias políticas. Jorge Javier se ha convertido en uno de los principales defensores mediáticos del Gobierno de Coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. "Estoy feliz con el Gobierno. Estoy encantado de la vida", reconocía hace unos días en una entrevista para la Cadena SER.

Abiertamente socialista y antitaurino, el 17 de septiembre de 2014 expresaba en directo su descontento con el alcalde socialista de Tordesillas, quien había apoyado la celebración del Toro de la Vega. "Mi conciencia me impide volver a votar a este partido", lamentó el catalán. Una decepción que el mismísimo Pedro Sánchez trató de sosegar llamando en directo a Sálvame y comprometiéndose a tramitar una ley de protección animal si accedía al gobierno.

"Si ese es tu compromiso, te devuelvo mi voto", sentenció el presentador, que puede afirmar que sólo ha dejado de sentirse socialista durante unos segundos de su vida.

2. Carlota Corredera

Carlota Corredera siempre ha mostrado su compromiso con el feminismo. Mediaset

Si hay un asunto político y social del que Carlota Corredera (45) se proclama férrea defensora, ese es el feminismo. La presentadora lleva años difundiendo la lucha por la igualdad y, aunque asegura que cree en el "feminismo inclusivo" que no entienda de ideologías, tiene algo claro: "La izquierda ha apostado por la igualdad de las mujeres desde hace mucho más tiempo que las derechas", defendía este 8-M ante la cámara de El Plural.

Más allá de su inclinación progresista, la gallega ha sido bastante discreta en cuanto al sentido de su voto, pero en sus redes sociales se puede adivinar una predilección por Unidas Podemos. Carlota sigue en Instagram a Pablo Iglesias (41) e Irene Montero (32), así como a la cuenta oficial del partido morado, algo que no ocurre con ninguna otra formación del hemiciclo.

3. Paz Padilla

Paz Padilla participó en un mitin del PSOE en el 2000. La Sexta

En el último conflicto entre Belén y Jorge Javier, Paz Padilla (50) se ha posicionado con el catalán y ha defendido las decisiones del Gobierno: "Se desconocía la enfermedad. La OMS tampoco ayudó, nos dijeron que era una simple gripe. Todos fuimos aprendiendo. Los políticos, los sanitarios... todos. No podemos decir ahora que lo sabíamos.

No es la primera vez que la gaditana expresa una opinión cercana a la izquierda. Es más, en el año 2000 fue la encargada de amenizar un mitin del PSOE en el que se presentaba la candidatura de Joaquín Almunia a las elecciones generales, tal y como rescató en 2015 el programa La Sexta Columna.

4. Belén Esteban

Belén Esteban ha vertido duras críticas al Gobierno. Mediaset

La otra protagonista del conflicto político que ha desencadenado el Deluxe ha reiterado que su discurso contra el Gobierno no se debe a motivos ideológicos. Sin embargo, se ha referido a Pablo Iglesias como "el coletitas", apodo del que se deduce que no siente demasiada simpatía por el líder del partido morado.

Belén ha afirmado que en su vida ha votado a tres partidos diferentes. "Los tres me han defraudado", lamentaba en Sálvame. Pero con quien más cercana se ha mostrado públicamente es con el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera (40), con el que llegó a compartir una foto en 2014 asegurando que le había transmitido "buen rollo".

5. María Patiño

María Patiño se declara apolítica. Mediaset

Al contrario que su gran amigo Jorge Javier, María Patiño (48) no es asidua a posicionarse políticamente. Cuando lo ha hecho, ha sido para proclamarse "apolítica". No obstante, en octubre de 2019, con motivo de la exhumación de Franco, la colaboradora estallaba en directo: "Me ha parecido bochornoso el lugar que se le ha dado a la familia de Franco. Hoy no se iba un abuelo, hoy se iba un dictador que ha matado a muchísima gente".

Más recientemente, en marzo de este año, la andaluza usaba su Twitter para felicitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (41), por su gestión de la pandemia. "Soy y me declaro apolítica. Sólo confió en las personas y quiero compartir mi admiracion con @IdiazAyuso por su lucha. Gracias".

6. Gema López

Gema López ha reconocido tener una postura cercana a la de Jorge Javier. Mediaset

Gema López (49) es la colaboradora más discreta de Sálvame en cuanto a su vida personal, por lo que evita abordar temas privados como las preferencias políticas. A pesar de ello, no ha dudado en afirmar estos días en Sálvame que, ideológicamente, se posiciona con Jorge Javier Vázquez, aunque ha censurado su actitud con Belén Esteban.

Durante el gobierno de Mariano Rajoy (65), Gema fue bastante crítica con las medidas del Partido Popular, dejando constancia en su Twitter de su lejanía ideológica con la formación conservadora.

7. Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ha expresado su posición ideológica sin tapujos. Mediaset

Entre los colaboradores que más han criticado el discurso de Belén Esteban contra el Gobierno ha estado Kiko Matamoros(63), quien nunca ha ocultado su afinidad hacia el Partido Socialista. "En mi puta vida he votado al PP", expresaba este lunes.

De hecho, Matamoros tuvo un cargo público gracias al PSOE, pues entre 1990 y 1995 fue asesor de transporte en la Comunidad de Madrid durante el gobierno del socialista Joaquín Leguina.

8. Kiko Hernández

Kiko Hernández es seguidor de varias formaciones conservadoras. Mediaset

La ambigüedad es un recurso común de Kiko Hernández (43) para no exponer su vida privada en Sálvame. Su filiación política, sus amores y hasta su orientación sexual son aspectos rodeados de misterio.

Sin embargo, de su perfil de Twitter se puede extraer una clara tendencia hacia los partidos conservadores. Kiko sigue en redes a Ciudadanos y al Partido Popular, así como a una serie de líderes políticos como Pablo Casado (39) o Donald Trump (74). Además, el colaborador fue un gran detractor del gobierno de Zapatero y defendió públicamente a Rajoy, acto por el cual recibió un agradecimiento privado del expresidente.

9. Chelo García Cortés

Chelo García Cortés votó al PSOE en las elecciones del 10-N. Mediaset

En las últimas elecciones generales del 10 de noviembre, Chelo García Cortés (68) reveló sin tapujos en su cuenta de Twitter la papeleta que iba a depositar en la urna: "Yo también voto PSOE", escribió, animando a sus seguidores a acudir a votar.

Ha sido una de las pocas veces en que la colaboradora se ha posicionado públicamente en asuntos políticos, aunque de forma lo suficientemente explícita para conocer su inclinación hacia la formación de Pedro Sánchez.

10. Lydia Lozano

Lydia Lozano evita pronunciarse en asuntos políticos. Mediaset

La única de las colaboradoras principales de Sálvame que nunca se ha pronunciado sobre el sentido de su voto ha sido Lydia Lozano (59). La canaria evita los asuntos políticos en el programa y no utiliza redes sociales, por lo que no se pueden deducir sus preferencias.

Una de las pocas veces en que se posicionó, fue para cargar contra Zapatero en 2011, alineándose así con la opinión de Mila Ximénez (68) y Kiko Hernández en aquel momento, aunque se trataba de una conversación puntual en la que surgieron las críticas al Ejecutivo socialista.

11. Antonio Montero

Antonio Montero defiende abiertamente las políticas de VOX. Mediaset

Otra de las 'víctimas' de Jorge Javier Vázquez ha sido Antonio Montero. El paparazzo nunca ha ocultado su afinidad con el partido de ultraderecha VOX y comparte la mayoría de preceptos de la formación, como la defensa de España, la caza o el rechazo hacia Pablo Iglesias, situándose en el extremo más conservador del plantel de colaboradores.

Montero, no obstante, aseguraba este lunes no tener "nada en contra" del colectivo LGTBI y sus derechos, censurando algunas declaraciones públicas de miembros del partido de Abascal (44). Pero su postura contrastaba con la afirmación de que "ya no se pega a los pobres gays por la calle", frase que causó el enfado de sus compañeros y un gran revuelo en las redes.

