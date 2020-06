De Olvido Hormigos a Marichalar: las otras veces que Jorge Javier ha estallado en directo

Jorge Javier Vázquez (49 años) es uno de los profesionales más importantes de la televisión de entretenimiento en España -si no el más-. Su más que demostrada capacidad para conducir un programa de televisión de cinco horas diarias, su frialdad ante determinadas circunstancias, sus ácidos comentarios y sus preguntas ocurrentes han provocado que de su forma de presentar, el catalán haya creado casi una escuela.

Pero hay algo que todavía está más claro. La cara visible de Sálvame, en sus versiones Limón, Naranja, Tomate y Deluxe ha demostrado en sus más de veinte años frente a la cámara que hay situaciones por las que no está dispuesto a pasar.

Este pasado sábado protagonizó una monumental bronca con su compañera y amiga, Belén Esteban (46), que acabó con la colaboradora entre lágrimas y él abandonado temporalmente su puesto de conductor del show. Pero esta no ha sido la única ocasión en la que Jorge Javier Vázquez ha estallado y ahora JALEOS hace un repaso por sus polémicas más sonadas.

1. Olvido Hormigos

Olvido Hormigos y Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame Deluxe'.

En el año 2013, la exconcejala socialista Olvido Hormigos (49) era invitada al plató del extinto Sálvame Deluxe. Tras un rifirrafe con María Patiño (48) en la publicidad, Jorge Javier decidió expulsarla de su entrevista.

Con una actitud crítica, el presentador la agarró del brazo mientras le gritaba: "Eres una de las personas más sucias que ha pasado por Sálvame Deluxe. ¡Vete a la mierda! Sinvergüenza. ¡Anda ya, sucia! Basta ya. No tiene ni micro ni cámara. Aquí se acaba la carrera de esta señora. ¡Qué asco! ¡Qué gentuza! Es que no aprendemos y esta tía no debe pisar más un plató. Siempre nos ha pasado lo mismo. ¡Qué asco! No me gusta tener que hacer esto".

2. Álvaro de Marichalar

A veces Jorge Javier Vazquez se gana el cielo , ayer “despidiendo” a “don” álvaro de marichalar del deluxe de esta manera #maricharlar pic.twitter.com/mnOOVse7lj — música,tv,famosos (@faranduleovario) October 15, 2017

En el año 2017, en el momento en que Sálvame Deluxe pasó a los sábados, algunos de sus invitados -y también de sus colaboradores- tenían un corte menos vinculado al corazón y más pegado a la actualidad y la política. Frente a los periodistas Alfredo Urdaci (60) y Nieves Herrero (63), entre otros, se sentó una noche Álvaro de Marichalar. Apenas habían pasado 12 minutos de la entrevista cuando el empresario empezó a evitar las preguntas relacionadas con la Familia del Rey.

Jorge Javier, al darse cuenta de que era imposible mantener una conversación natural con el entrevistado, estalló: "Estás haciendo lo mismo que contaba Sabina Urraca en el Blablacar: subir, pasar de todo el mundo, estar con el móvil, no saludar absolutamente a nadie... Y aquí, no escuchar al presentador, que soy yo. Eres un maleducado, buenas noches, Álvaro. Adiós".

El catalán cortaba de raíz la entrevista y dirigiéndose a su director le comentaba lo siguiente: "Cambiamos de tema. Fuera. No voy a soportar que estemos aquí hablando y esté el tío este aquí diciendo gilipolleces... Ya le hemos dado un cuarto de hora, ya está bien la patochada. A tomar por saco".

3. Aída Nizar

Jorge Javier Vázquez y Aída Nizar en 'Supervivientes 2011.

En el año 2011, mientras se celebraba una de las ediciones de Supervivientes más recordadas, Jorge Javier tuvo un enfrentamiento con Aída Nizar (45) a una distancia que parecía imposible. Más de 8.000 kilómetros separaban a la vallisoletana del de Badalona, que por una actitud más que reprobable de Nizar con su compañera Rosa Benito -a la que intentó sonsacar información de Ortega Cano mientras se encontraba en coma en ese momento-, terminó llamándola "hija de puta".

Ante la atónita mirada de Mariángeles Delgado, madre de Aída Nizar, Jorge Javier pronunciaba lo siguiente: "Si yo estuviera en la calle la hubiera llamado '¡hija de puta! La palabra es asco, bochorno, vergüenza, consternación... ¿Cómo se puede ser tan mala persona?, ¿Cómo se puede jugar con los sentimientos de esas familias?".

