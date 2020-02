La Receta de Olvido Hormigos: el arroz con pollo y alcachofas con el que deja atrás su pasado

Olvido Hormigos (49 años) ha pasado página. La exconcejala de Los Yébenes por el PSOE, que saltó a la fama por la difusión no consentida de un vídeo íntimo, vive hoy retirada de los medios de comunicación. Después de su affaire y de participar en varios programas de televisión como colaboradora, la toledana intenta llevar una vida tranquila en la pequeña localidad castellano manchega donde reside, de apenas 6.000 habitantes.

Ahora Olvido tiene más tiempo para ella y para lo suyos, y es por esto que ha aprendido a disfrutar de la cocina, según revela ella misma a JALEOS. "Antes no me gustaba mucho cocinar pero le he ido cogiendo el gustillo. También me gusta más comer que antes. Además ahora tengo tiempo para meterme en la cocina".

Uno de sus platos estrella es el arroz con pollo y alcachofas. Olvido ha querido compartir con este medio esta sencilla receta, que elabora habitualmente a sus invitados.

1. Ingredientes

Ingredientes del pollo de Olvido Hormigos.

2. Elaboración

1. Ponemos un chorrito de aceite en una cacerola y añadimos la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde, un poquito de sal y lo dejamos hacer muy despacito.

2. Al mismo tiempo, en una sartén, freímos el pollo con dos dientes de ajo, el pollo en trocitos, deshuesado y un poquito de sal también.

3. Cuando vemos que el pimiento y la cebolla están blanditos, añadimos una cucharadita de harina y la removemos durante un minuto. A continuación, añadimos un chorrito de vino y lo ponemos a fuego fuerte dejando que se evapore el alcohol.

4. El siguiente paso es pasarlo todo por la batidora para que no queden restos de pimiento ni cebolla.

5. Cuando ya tenemos la salsa y el pollo listo, preparamos las alcachofas. Quitamos las hojas exteriores y cortamos las puntas, dejando más o menos el corazoncito de la alcachofa.

5. Y por último, añadimos el arroz y las alcachofas a la salsa, añadiendo un vasito de agua o caldo de pollo y un poquito de azafrán.

Imagen del plato de arroz con pollo y alcachofas.

3. Historia

Tras la receta de Olvido Hormigos no hay más historia que la que acompaña a las nuevas tecnologías. La exconcejala de Los Yébenes, amante del pollo y de las alcachofas, buscó su exquisito plato por Internet. "Me gusta muchísimo el pollo y las alcachofas, así que un día que estaba en casa me puse a buscar recetas en el ordenador".

A estas alturas de la vida la ex concejala "no guarda rencor a nadie" e invitaría a probar sus dotes culinarias a todo aquel quisiera.

