La Receta de Rappel: las peras al vino con las que conquista a sus comensales (y a Bertín Osborne)

Rappel (74 años) fue, es y será el perfecto anfitrión. Siempre sabe buscar la excusa perfecta para celebrar reuniones en su casa y rodearse de buenas conversaciones. Frente a la mesa él siempre es el rey. Ya sea echando las cartas del Tarot o con un buen manjar, el vidente sabe deleitar a sus invitados y que nada les falte.

Tiene un método infalible para ganarse la simpatía de propios y extraños, de todos aquellos que traspasan las puertas de su hogar. Se trata de una receta que no tiene trucos pero que consigue hechizar a todo aquel que se sienta a su mesa. En su casa nunca nadie rechaza un postre y mucho menos si ese plato son las peras al vino que prepara Rappel. "Duran apenas unos segundos, siempre que las hago enseguida todos meten la mano para hacerse con una y se acaban al instante", cuenta el tarotista a JALEOS. Pero no hay que 'adivinar' la receta, porque la ofrece él mismo a este medio.

1. Ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para la receta de las peras al vino.

2. Elaboración

- El primer paso es limpiar, pasar por agua y pelar las peras, dejando el rabito entero.

- En una cazuela se introduce medio litro de agua y otro medio litro de vino tinto (de intenso sabor que se impregne en la boca) y se pone a cocer.

- Después de un par de minutos se añado al líquido corteza de limón y palitos de canela, todo ello al gusto, y se incorporan también cinco cucharas soperas de azúcar.

- Cuando la cocción hay integrado un poco, se añaden las peras, que queden bien cubiertas y solo se vea el rabito y se cuece todo a fuego lento.

- Cuando se vaya evaporando casi todo y quede poco líquido y las peras estén teñidas de rojo es el momento de apagar el fuego.

- En una fuente aparte se pone a calentar una tableta o dos de chocolate a la taza.

- En el momento de la presentación del plato, el chocolate caliente se incorpora al fondo del plato y las peras se colocan justo encima que queden de pie y bañadas por el cacao.

- Por encima de la fruta o a un lado Rappel "echa un chorrete" de nata para añadir mayor sabor y dulzor al plato.

- A modo de decoración y de manera opcional pueden cortarse varias fresas por la mitad y añadirlas al plato.

*El vidente aconseja no meterlo en la nevera porque pierde su esencia y queda excesivamente duro y frío. Lo ideal, según Rappel, es cocinarlo justo antes de servirlo a la mesa.

3. Historia del plato

El plato de peras al vino que Rappel presentó ante Bertín Osborne.

"Se trata de una receta que me pide todo el mundo. Todo aquel que la prueba se queda prendado y me la solicita. De hecho, se la hice a Bertín Osborne cuando vino a grabar Mi casa es la tuya, y lo curioso es que al día siguiente mi página web se inundó de mensajes de gente que me pedía la elaboración", cuenta Rappel a este medio.

En aquella ocasión para Telecinco decidió llamar al plato 'Volcán de chocolate', porque volcó el líquido de cacao por encima de todas las peras y daba la sensación de que caía como lava humeante.

"Pensé en hacer esa receta para el programa porque allí hay que cocinar todo ante las cámaras y de forma más o menos rápida, así que no dudé en que este postre era el mejor para la cita", matiza. "Es un plato que siempre triunfa, y es baratísimo, sencillo, lo han hecho las amas de casa toda la vida".

