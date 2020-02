La Receta de Carola Baleztena: las hamburguesas de quinoa con las que 'engaña' a sus niños

Actriz, empresaria, presentadora, modelo, influencer y mujer de moda en las redes sociales. Son incontables los talentos de Carola Baleztena (40 años) pero la realidad es que hasta la fecha se desconocía su maestría en los fogones. Madre de dos hijas y con una familia numerosa por los dos retoños de su marido, el empresario joyero Emiliano Suárez (43), la intérprete a menudo tiene que improvisar y usar todas sus armas para sorprender a sus niños con algo tan atractivo como sano y delicioso.

Para conocer cuál es la receta secreta de su plato estrella, JALEOS ha contactado con Carola Baleztena, que ha desvelado los ingredientes, la elaboración y la historia detrás de sus hamburguesas de quinoa y verduras. Como anécdota, la comunicadora ha apuntado que suele ser el plato con el que engaña a los pequeños de la casa por la palabra 'hamburguesa', a pesar de que no hay contenido cárnico y todo lo saludable de sus ingredientes.

1. Ingredientes

Ingredientes de las hamburguesas de quinoa de Carola Baleztena.

2. Elaboración

1. En primer lugar, se limpia bien la quinoa. Debe enjuagarse muy bien antes de ponerla a cocer.

2. Para cocinar la quinoa se emplean las mismas medidas que con el arroz, por una taza de quinoa, dos de agua.

3. A continuación se trocean las verduras, como por ejemplo: brócoli, coliflor, calabaza, zanahoria, cebolla…

4. Se rehogan las verduras.

5. Se debe amasar bien la quinoa con las verduras para que se quede compacta.

6. Se mezcla la verdura rehogada con la quinoa cocida y se sella con harina de arroz.

7. La cocinamos a la plancha vuelta y vuelta. ¡Y listo!

La actriz ha tenido a bien deslizar un muy útil comentario sobre la elaboración de este sabroso plato que requiere de algo de maña para construir las piezas. "No te creas que es fácil el hecho de que las hamburguesas queden compactas y no se desparramen. Tiene su truco. El hummus, además, es incorporación mía. A los niños de la casa les encanta así que le ponemos el hummus por encima para que le dé más sabor y tenga más nutrientes", subraya Baleztena.

3. Historia

Hamburguesas de quinoa preparadas por Carola Baleztena. Carola Baleztena EL ESPAÑOL

Las hamburguesas de quinoa de Carola Baleztena tienen una bonita historia detrás. Una receta que viene allende de los mares y que la propia presentadora ha querido compartir con este periódico. "Yo viví unos años en Miami con mis dos pequeñas y la familia Carmona Orellana -matrimonio compuesto por Antonio Carmona, vocalista del grupo Ketama y su esposa, la representante de artistas Mariola Orellana-. Ambos fueron un gran apoyo en esa época de mi vida. En su casa tenían a una cocinera que se llamaba Rosa, que cocinaba como los ángeles. Un día me pusieron hamburguesas de quinoa con vegetales -verduras-, me fliparon y no paré hasta que me dio la receta", apunta a este diario.

A pesar de la mala fama gastronómica que tiene Estados Unidos, Baleztena encontró el mix perfecto revisar y renovar la hamburguesa y llevarla hasta el plano sano. Con todo, concluye: "Es un plato healthy (saludable) y engañas a los más pequeños con el nombre hamburguesa para que se lo coman con todo gusto". Una exitosa combinación nada difícil de elaborar.

