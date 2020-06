Cristina Tárrega, la apuesta de Telecinco este verano: vuelve como presentadora a lo 'Territorio Comanche'

Cristina Tárrega (52 años) está de enhorabuena. La presentadora inicia un nuevo e ilusionante proyecto como presentadora en el grupo Mediaset: a partir de este próximo lunes 15 de junio se pondrá al frente de Animales Nocturnos en el late night de Telecinco. Se trata de una gran apuesta por parte de la cadena de Fuencarral, que decide confiar en Tárrega para que retome la impronta de dos espacios míticos, Territorio Comanche y Sola en la ciudad. Han pasado ocho años desde que la comunicadora valenciana saliese de Telemadrid y dejase de presentar su espacio estrella.

Ahora, vuelve a ocupar esa franja tan querida para ella y en riguroso directo. Tal y como avanza Yotele, Cristina se encuentra "muy iluisionada, feliz y con muchas ganas": "Estoy contenta de volver abrir teléfonos, de escuchar a los espectadores...". Han sido muchos años colaborando en distintos espacios de Mediaset, como en El programa de Ana Rosa, Supervivientes o Gran Hermano. Y ahora, por fin, la cadena la premia con este regalo en forma de proyecto televisivo.

Este nuevo late night, que está producido por Cuarzo, contará con entrevistas íntimas en plató -similares a las que ella realizaba en Territorio Comanche-, con colaboradores y serán muy importantes para el desarrollo del programa las llamadas de los espectadores. En la noche de los lunes Cristina Tárrega contará con un importante competidor, MasterChef. El espacio culinario estrella de TVE se medirá con Cristina en su último tramo de emisión. Hay que tener en cuenta que el espacio de La 1 es un importante rival en audiencia y habrá que ver cómo se libra esa batalla el próximo lunes.

Junto con el estreno del reality La casa fuerte, Telecinco ha fichado a Tárrega. Ambos son sus dos grandes bazas para este verano. Como cada período estival, el grupo de Fuencarral refuerza la sequía de consumo televisivo desplegando toda su maquinaria posible para continuar liderando un mes más sobre Antena 3. Este espacio con Cristina es algo muy rodado para la de Valencia, ya que demostró su desenvoltura en Sola en la ciudad y Territorio Comanche. En el primer programa, Tárrega resolvían las dudas de los espectadores sobre cuestiones sexuales, románticas o psicológicas.

El éxito de este programa fue tal que Antena 3 la fichó para el programa Cristina, amiga mía. No obstante, pese a las expectativas, este no cumplió con lo prometido en cuanto a share. Sea como fuere, si hay un programa que ha marcado la vida de Cristina ese fue Territorio Comanche. En él mantuvo el espíritu de Sola en la ciudad, pero incluyendo reportajes e invitados famosos. Fue el buque insignia durante años para la cadena autonómica madrileña.

Lo cierto es que la carrera profesional de Tárrega es amplia y variada desde que comenzó a trabajar en la emisora valenciana de Radio Intercontinental. Pasó por diversas cadenas de radio y formó parte en los 80 del grupo musical pop en Valencia Mamá ya lo sabe. En los noventa debutó en la televisión con un programa taurino en Canal +. Más tarde, aterrizaría en Telecinco junto a Raffaella Carrà (76) en su programa En casa con Rafaella. Tras esto, llegaría su gran oportunidad en Telemadrid y en otras cadenas privadas hasta que se consolidó como colaboradora en Mediaset. Uno de sus trabajos más estables a día de hoy es el de El programa de Ana Rosa, donde colabora desde 2010.

Cristina Tárrega y su marido 'Mami' Quevedo en una imagen tomada en 2012. Gtres

La valenciana lleva veinte años casada con el exfutbolista José María Quevedo, más conocido como 'Mami' Quevedo. Hace un tiempo se habló de un distanciamiento entre ellos que, finalmente, supieron acallar y hacer desaparecer. El matrimonio es padre de un niño, Marco, de 15 años. El futbolista pasaría a ser foco de la crónica social con motivo de su boda con la periodista que tuvo lugar en Cádiz, en 1999. En 2014 'Mami' dejó España para poner rumbo a China por trabajo.

Desde que comenzara su trayectoria en China, el matrimonio intentó llevar lo mejor posible la distancia. Cristina y su hijo realizaban viajes de ida y vuelta, pero no se plantearon abandonar su vida en Madrid. En 2018, Cristina confesaba que había sido difícil sobrellevar la distancia y que lo habían pasado mal. "Lo que peor hemos llevado es que la gente no entendiera el porqué nosotros no nos trasladamos a China con él. Y se dijeran cosas sin saber", afirmaba a la revista Diez Minutos. Ese año el deportista volvió a España junto a su familia.

