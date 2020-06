El verano relanza el 'melting blonde' y las mechas 'shatush'

Este verano se lleva lo natural, lejos de estridencias y tendencias a veces poco prácticas. Un ejemplo son las mechas shatush y el melting blonde, las primeras sustituyen a las balayage y las babylights; y el segundo tono es una transición del cabello oscuro a otro más claro, pero a lo largo de toda la melena y sin que haya un gran contraste, logrando un degradado casi imperceptible.

Paul Tudor, estilista de David Künzle Fuencarral y Georgiana Todose, especialista en color del centro SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty) en Madrid, nos hablan de ambas técnicas y de paso, nos cuentan algunos de sus trucos a la hora de realizarlas en sus salones.

Mechas 'shatush'.

Aunque pueda confundirse con las mechas californianas, con la técnica de coloración shatush lo que se consigue es un efecto mucho más natural, destacando que las raíces se mantienen más oscuras mientras que el resto del cabello se aclara poco a poco, obteniendo reflejos que no quedan en absoluto forzados. Estas mechas, que no se realizan en muchos centros, es una de las novedades este verano en el centro de taninoplastia SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty).

"Es una técnica que no tiene muchos años en España pero tremendamente recomendable para quiénes busquen un efecto más suave y actual. No hay corte y tampoco se aprecia donde empieza y donde acaba. Además, no es necesario retocarlas cada mes y duran hasta 16 semanas, es un trabajo muy artesanal" – nos cuenta Georgiana Todose, una de sus especialistas en color.

Y es que se trata de una técnica no tan sencilla de realizar, lo que nos corrobora Paul Tudor, primer estilista del salón David Künzle Fuencarral: "El problema está en que tratamos de dar una apariencia natural al cabello con reflejos y un brillo propio donde no se aprecia la coloración por ningún lado, ya que las mechas no afectan la raíz una vez empieza a crecer el pelo. Son perfectas para aquellas mujeres hartas del tinte y que buscan verse guapas sin destacar aparentemente, con raíces más oscuras y puntas algo más claras, un look natural que contrarresta con muchas de las mechas que solemos ver por la calle a menudo".

SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty).

De las shatush al melting blonde, el rubio natural que todas buscan

Hay que aclarar antes el significado del término melt o melting, que si lo traducimos directamente, sería algo así como "derretido". Y es que esta es la mejor forma de definirlo, porque como nos comenta Georgiana Todose: "No es más que el paso de un tono oscuro a otro más claro y a lo largo de todo el cabello, difuminándose de manera sutil, logrando un degradado que nadie nota".

Paul Tudor, nos cuenta además la mejor manera de conseguirlo: "Es un tono difícil de detectar por su forma tan natural, muy apropiado para todo tipo de bases naturales y para personas que no quieren un cambio muy radical. Es preferible que se haga con pincel ya que no se buscan tonos muy potentes, pero sí un aclarado más global. El resultado es un reflejo a lo largo de la melena que se pierde en dicha melena".

