María Patiño revela el curioso consejo que le dio Sara Carbonero tras verla llorar en 'Sálvame'

Están siendo unos días muy emotivos para María Patiño (48 años). La presentadora ha mostrado sus sentimientos a lo largo de esta semana y ha sacado a la luz su cara más sensible. Estos días de confinamiento y de crisis mundial están afectando al ánimo de la gallega, que no duda en mostrar sus miedos en directo.

El rostro de Patiño reflejaba cada día que ha acudido a su puesto de trabajo en Sálvame que no está pasando por su mejor momento y es un mar de dudas. Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando la colaboradora se ha derrumbado por completo.

Con mucha tristeza, la periodista confesaba que estos días estaba "excesivamente sensible". Y es que este viernes era un día especialmente complicado porque sus compañeros tenían que elegir qué pecados capitales cumplía María -un juego al que llevan exponiéndose durante toda la semana otros colaboradores pero con otro tipo de adjetivos en la lista-.

Antes de esto, Jorge Javier Vázquez (49) se llevaba a María a un rincón más íntimo del plató para hablar seriamente con ella. "No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe", le explicaba al presentador.

En cuanto al apoyo que recibe de su familia, María se ha emocionado hablando de su hijo: "Me abraza y me dice 'Ay María Patiño', me llama por mi nombre cuando hablo así, baja de ánimo". Y es que sabe que estos días ha estado especialmente irritable porque Lydia Lozano (59) le mandó un mensaje recomendándole una película y ella le respondió muy mal: "No se puede actuar así, le pedí perdón, eso lo tengo que cambiar, no puedo ser el ombligo del mundo".

Un sentimiento de desesperación que Jorge Javier quiso aliviar: "Aunque tengamos momentos de debilidad y que nos sintamos imponentes, es el momento de decir 'te quiero',.. Y por cierto, nunca jamás dejes de soñar". Esta última frase es la que quiso repetir a gritos la colaboradora mientras sonaba de fondo la canción No dejes de soñar de Manuel Carrasco (35), de quien Patiño es fan incondicional.

24 horas después de este difícil momento, la presentadora ha confesado que recibió decenas de mensajes de apoyo y ánimo de sus compañeros de profesión y ha querido hablar especialmente del texto que le envió Sara Carbonero (36).

"Muchísimas gracias, Sara, agradezco mucho tu consejo porque me llamó mucho la atención y tienes mucha razón", ha expresado este sábado en directo en el programa de Socialité. Lo que le dijo la periodista deportiva hizo pensar mucho a Patiño y consiguió que reflexionara positivamente sobre la actual situación: "'Abraza la incertidumbre', es lo que me dijo Sara, una forma muy bella y real de lo que hay que hacer en estos momentos", cuenta María en directo.

