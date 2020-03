Sálvame y otros programas de Telecinco, ¡todo un ejemplo de servicio público a causa del coronavirus!

Somos un país muy solidario y siempre lo hemos demostrado. Tenemos miles de defectos, ojo, pero cuando algo grave ocurre cerramos filas y nos cuidamos y protegemos. Están siendo semanas muy complicadas para los españoles a causa del coronavirus, qué les voy a contar: solo con asomar la cabeza por la ventana de nuestra casa nos damos cuenta de que algo no va bien. De que el silencio de la calle es anormal, pero también demuestra esto que somos ciudadanos responsables. #Yomequedoencasa.

Hemos aplaudido, literalmente, la labor de nuestros servicios sanitarios. Se merecen uno y mil aplausos más, pero, discúlpenme: hoy me he asomado por aquí para hablar de los medios de comunicación y de la cobertura que están dando de la ya calificada como pandemia global, y con España en Estado de Alarma. Sí, también es encomiable la función de las televisiones, de los periódicos, de las radios... Estamos recibiendo información a cada segundo, aunque, lamentablemente, esta no sea muy halagüeña. Tengo que hacer un inciso en mi objetivo con este blog para decir que ¡bravo por TVE!, el auténtico servicio público: está informando de una manera rigurosa e impecable, desde la mañana hasta la noche.

Omar Suárez junto a un experto tratando el tema del coronavirus. Mediaset

Como debe ser, como siempre debería haber sido. Me alegro por ello, pero, de nuevo, me han de disculpar: hoy quiero hablar de Mediaset. Se la critica mucho por muchas cosas, a veces con razón; otras, no tanto. Pero en estos días solo puedo decir que está siendo todo un ejemplo de servicio público sin serlo. 'Gracias' al coronavirus, la cadena de Paolo Vasile (67 años) ha modificado por completo la parrilla de gran parte de sus programas, que se han volcado en informar sobre esta pandemia. Y yo me alegro, y mucho. No os voy a negar que al principio me impactó ver cómo, por ejemplo, Sálvame se reestructuraba por completo y, a través de una mesa de debate, abordaba la semana pasada este tema por primera vez.

Y así, tarde tras tarde. ¡Dejando, incluso, los temas del corazón y los realities para casi el final del programa! Creo que esto es fundamental y muy de agradecer. Lo creo firmemente, porque Mediaset, seamos francos, no está en la obligación de informar de esta manera tan pormenorizada sobre el coronavirus: es una cadena privada y, por tanto, puede hacer con su contenido le que le venga en gana. Y no, están siendo responsables con su público. Saben perfectamente lo que le preocupa a su público y lo que, en estos días tan difíciles, este necesita.

María Patiño conectando con Begoña Villacís en 'Socialité'. Mediaset

No solo me estoy refiriendo a Sálvame; también hay otros espacios que están demostrando ser inteligentes y responsables como Viva la vida, Socialité, Sábado Deluxe... ¡Salgamos a nuestros balcones para aplaudir por ellos! Se merecen ese reconocimiento porque, insisto, podrían pasar del tema y listo. No seamos ilusos tampoco; cuando lo están haciendo es porque también les reporta audiencia, eso es un hecho. Pero, ¡no le quita mérito! Además, hay una cosa que me gustaría destacar especialmente: la forma tan didáctica y de a pie que están empleando para hablar del coronavirus y cómo combatirlo.

Cómo lavarse las manos, cómo ponerse y quitarse los guantes, cómo usar la mascarilla... ¡Cómo respetar ese metro de distancia que ha de imponerse entre las personas! Os juro que me estoy enterando mejor de las cosas viendo Sálvame que a través de cualquier otro programa o medio. Y este sentimiento mío es vital porque si yo siento eso, ¡imagínense el bien que le está haciendo el programa a su público objetivo, a esa gente mayor que está en casa asustada y sin saber qué creer!

Definitivamente, Telecinco está haciendo una labor importante y su público lo sabe: entienden -entendemos- que ya habrá tiempo de hablar de corazón cinco horas diarias. Ya habrá tiempo de banalidades, de relajarnos y de disfrutar con el contenido de siempre. Al cierre de este artículo me entero de que El Hormiguero se despide temporalmente para crear en su lugar un programa que informe sobre el coronavirus... Gracias, gracias a todos por estar donde se os pide. Yo aplaudo por vosotros... desde casa.

