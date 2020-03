Christian Gálvez se prepara para quedarse sin programa y crea su propia productora: Antena 3, ¡prepárate!

El otro día estuve hablando con mi abuelo -tranquilos, tranquilos: fue por teléfono- y me decía que realmente se dio cuenta de la gravedad del coronavirus cuando él, siempre fiel, conectó con Telecinco y... no pudo ver a su Christian Gálvez (39 años). El hombre se quedó sin ver El Tirón, y eso que a él no le termina de hacer gracia; era seguidor enfermizo de Pasapalabra. Pero, oye, donde esté Christian... ahí está mi abuelo. Le gusta como presentador, le hace compañía todas las tardes y, de pronto, el coronavirus se 'carga' el programa.

De todas formas yo le voy diciendo que se prepare porque El Tirón tiene los días contados y Christian ya se anda buscando las castañas por otro lado. Que El Tirón, le digo, ha sido como un mientras tanto, que no es nada definitivo y que Gálvez se encuentra trabajando en otras cosas con Mediaset para retomar su vida profesional por todo lo alto y como él se merece. Es carne de concurso, y lo sabe. Y en estos momentos se está gestando una buena munición para darle en la cara a Antena 3. Porque, ustedes se acuerdan de que la cadena triste se ha quedado con Pasapalabra, ¿verdad?

Christian Gálvez en una imagen promocional de 'Pasapalabra'. Gtres

Lo recuerdo porque como vivimos en tiempos en los que la memoria es tan frágil... Retomo, que me pierdo: decía que yo ya vengo previniendo a mi abuelo de que no le coja mucho cariño a El Tirón y resulta que hace unos días leo una información que viene a reforzar mi teoría de que algo gordo se está maquinando: Gálvez ha creado su propia productora audiovisual con los responsables de su Pasapalabra. ¡Quién dijo miedo! ¡Fruslerías! Christian es un hombre de recursos y el tío ve que se va a quedar sin programa en cero coma y ha puesto el mejor remedio: creando su producción.

No me negarán que no es una obra maestra de altura. La empresa se llamará Fénix Media Audiovisual y se incorpora a la cartera de Mediterráneo Mediaset España Group. Sí, lo han leído bien: Mediaset. El grupo de Paolo Vasile, como no podía ser de otra manera, mete mano en este entramado. Se trata, pues, de la alianza más fuerte y férrea entre Gálvez y Mediaset: él es chico Telecinco y así seguirá siendo, pese a la ingente cantidad de dinero que, me consta, le ha ofrecido Antena 3 para llevárselo. Y no, Christian tiene claro dónde están sus lealtades. Esto ha sido solo el primer paso de un jaque mate histórico y sin precedentes: Telecinco no se quedará de brazos cruzados viendo a Antena 3 brillar con Pasapalabra.

Bueno, que tampoco se confíen porque, Antena 3, si te sirve de algo, mi abuelo no tiene tan claro que vayas a triunfar con el concurso. "Eso será un error, ya lo verás. Pasapalabra es de Telecinco y de Christian. Todo lo demás, son copias", me dijo durante nuestra conversación. Olvida él que ese programa se emitió originariamente en Antena 3, pero que una vez pisó Telecinco se borró ese pasado. Yo no le deseo ningún mal a nadie -lema que va: si a ti te va bien, a mí también-, pero si yo fuese Antena 3 tendría en cuenta el consejo de mi abuelo. No cabe duda de que es una apuesta gorda la que hizo comprando esos derechos tan cotizados. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos, pero ya adelanto que Christian está trabajando en la sombra mientras da unas migajas a su público con El Tirón...

Eb fin, cerremos con datos objetivos: con esta nueva productora, Mediaset logra reunir a tres de los rostros que desarrollaron Pasapalabra en su etapa de Fuencarral: su presentador, Christian, su director desde el año 2009 hasta la obligada finalización en 2019, Rafa Guardiola, y su exproductora ejecutiva, Olga Flórez. Atresmedia contrató a prácticamente el mismo equipo de Pasapalabra para trasladar el concurso de Telecinco a Antena 3. Entre ellos estaba Rafa Guardiola para seguir siendo su director. Pero esta productora nueva, le hizo volver sin siquiera haber continuado su papel en Atresmedia. Mediaset ya se aseguró a Christian Gálvez con la firma de un nuevo contrato de larga duración para evitar que hiciese las maletas y siguiese al frente del formato en Antena 3. Lo que venga, Dios dirá. Las espadas están en alto.

