Así viven la cuarentena Pablo Motos y sus colaboradores tras la retirada de 'El Hormiguero'

Cada día que pasa son más los programas de televisión que se ven afectados por el coronavirus. Si bien en un principio la primera medida que se adoptó fue presentar sin público, poco a poco son más los espacios que optan por despedirse de la parrilla televisiva de forma temporal. Al menos, mientras que dure la cuarentena. El último en despedirse ha sido El Hormiguero, quien desde este lunes se verá sustituido por un programa de debate acerca de la pandemia, Especial coronavirus.

Ahora bien, mientras dure este proceso de confinamiento, ¿cuál será el día a día de Pablo Motos (54 años) y de sus colaboradores? Acostumbrados de lunes a jueves a tener una rutina muy marcada, lo cierto es que este cierre temporal del espacio de Antena 3 líder en su franja trastocará notablemente las agendas de todos ellos. No en vano, nunca antes se había cancelado El Hormiguero por este tipo de causas. De hecho, ha sido, y sigue siendo, una apuesta segura para la cadena a nivel de audiencia, pero la responsabilidad manda. Así pasan su encierro todos ellos.

Pablo Motos

Pablo Motos, que ha estado muy concienciado estas semanas acerca de la pandemia -de hecho, hace unas horas salía a su balcón para aplaudir al personal sanitario de este país-, es un apasionado del yoga. No hay más que ver su Instagram para percatarse de que el deporte es una de sus grandes pasiones. Pero no solamente el yoga, también es un gran aficionado de los karts y al esquí acuático. Teniendo en cuenta que, debido al coronavirus, no se debe salir de casa, lo más probable es que se centre en el yoga, área donde cada día demuestra más pericia con unas posturas bastante complicadas. Además, es un gran amante de la cocina, por lo que no sería de extrañar que le dedicase tiempo a la gastronomía.

Cristina Pedroche

"No me apetece hacer nada, solo comer. Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #YoMeQuedoEnCasa pero no quiero ser una bola. Ahora es tiempo de quedarse en casa, leer, ver series y películas, hacer yoga e intentar estar tranquilos. También voy a intentar seguir subiendo cosas por aquí para el que quiera entretenerse un poco, y si queréis también subiré algunos ejercicios de yoga para que podáis hacer en estos días y así tratemos de encontrar más paz", posteaba hace unos días Cristina Pedroche (31). Así, todo hace indicar que aprovechará esta cuarentena para hacer yoga y, de paso, enseñar a los demás. Es una apasionada de este deporte, como Motos. Además, de seguro que aprovechará para seguir promocionando productos y 'colgando' imágenes de 'posturas imposibles'.

Pilar Rubio

Pilar Rubio haciendo magdalenas junto a sus hijos. Instagram

En su Instagram se puede ver que Pilar Rubio (41) es otra 'loca' por el culto al cuerpo y, siempre que puede, se 'machaca'. Pero, a diferencia de los demás, ella es madre, por lo que estos días de encierro ha tenido que ingeniárselas para tener entretenidos a sus pequeños y no aburrirse en casa. Más allá de sus horas de gimnasio, la mujer de Sergio Ramos (33) está dedicando estos días a jugar con sus hijos. "Y todas las mañanas tenemos deberes y juegos. Intentamos que no pierdan el ritmo en la medida de lo posible", ha publicado hace unas horas. Además, la presentadora se ha metido en cocina con sus pequeños para hacer magdalenas.

Nuria Roca

Nuria Roca (47) lleva varios días muy involucrada en la causa de #yomequedoencasa que se ha lanzado desde el Gobierno. Y ella lo está respetando a rajatabla. La mujer de Juan del Val (49) no pierde el tiempo y su día, aun estando en casa, está cargado de planes. Lo mismo hace un directo en Instagram enseñando sus técnicas de maquillaje, que hace unas tablas de ejercicio en casa o te cocina un "CUIXETES EN QUEREGUILLETES de mi iaia!". De ello cuando no se le abre el apetito y disfruta de un buen aperitivo con vino.

Jandro

Ver esta publicación en Instagram Gracias @dibujario por las sugerencias Una publicación compartida de Jandro Hormiguero (@jandrotv) el 13 Mar, 2020 a las 4:45 PDT

Jandro es uno de los rostros más populares del programa de Antena 3. Su magia ha conquistado durante temporadas al público y, de hecho, le llevó hace unos meses a ganar un premio a nivel internacional, el codiciado trofeo Fool Us. Pero, ¿cómo es el día a día de Jandro en casa durante este confinamiento? Su instagram ha respondido a la pregunta: está ocupándose de sus hijos. De hecho, ha agradecido públicamente a Dibujario sobre las ideas que le han dado en forma de vídeo para entretener a sus hijos.

Marron

Ver esta publicación en Instagram La preocupación de los está comiendo por dentro Una publicación compartida de Jorge Marrón Martin (@jorgemarronmartin) el 13 Mar, 2020 a las 6:06 PDT

Su sección sobre ciencia es una de las más reclamados por el público y su rostro se ha consolidado en el programa. Cuenta en su Instagram con 75.000 seguidores. Con su habitual sentido del humor, Marron ha publicado una fotografía en su red social en la que aparecen sus perros bajo el siguiente mensaje: "La preocupación se los está comiendo por dentro". Por lo que se deduce, está haciendo perfecto casa a la recomendación de #yomequedoencasa.

Trancas y Barrancas

Ver esta publicación en Instagram Joder joder joder Una publicación compartida de Damián Mollá (@damian_molla) el 13 Mar, 2020 a las 3:25 PDT

Trancas y Barrancas son las hormigas más famosas de la televisión y los espectadores del programa tendrán que esperar a que el coronavirus termine España para poder disfrutar de ellas. 'Detrás' de estas hormigas se encuentran Juan Ibáñez y Damián Mollá. ¿Cómo están ellos pasando estos días? Lo cierto es que Ibáñez lleva varios días sin publicar nada. La última vez que lo hizo fue para recordar la banda de música en la que participa. Sin embargo, Damián sí está teniendo bastante actividad en la red. Siempre con un toque de sentido del humor, ha querido homenajear a los peluqueros de España, "héroes del siglo XXI", con un vídeo en el que se lo ve lavándose el pelo. Además, en otro de los vídeos se lo puede saliendo de su casa para comprar una mascarillas por 100 euros.

