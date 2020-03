José Ortega Cano, en sus horas más bajas: deprimido y "molesto" con su mujer Ana María Aldón

No están siendo unas semanas fáciles para José Ortega Cano (66 años) desde que su mujer Ana María Aldón (42) hiciese el petate y partiese hacia Honduras para enrolarse en el concurso Supervivientes. Ya en su momento JALEOS pudo conocer el enfado del diestro por que su esposa se fuese a vivir la aventura, y ahora ha podido conocer que la situación no es mucho mejor para Ortega. El concurso de su mujer, si bien nunca lo aprobó -más bien tuvo que acatarlo sin más- le está afectando, como ha podido conocer este periódico.

No solo por la tremenda repercusión mediática que está teniendo, y que él ha de capear desde España, sino porque, de puertas para adentro, José "echa mucho de menos a su mujer, la necesita y recuerda" y esta situación "lo pone triste y un poco deprimido". Esto hace que toda la familia "esté muy pendiente de él", ya que lo ven especialmente alicaído y, por momentos, malhumorado. Habla de un "linchamiento" hacia su persona y su entorno en determinados programas. "Su familia lo anima para que se distraiga", aseguran a este medio.

Ortega Cano durante uno de sus últimos actos públicos. Gtres

Además, hay un tema que tiene al torero especialmente "molesto": el comportamiento de su mujer con el concursante Antonio Pavón (38) y las confesiones que ella está haciendo de su vida personal con José. "A Ortega no le hace ninguna gracia ese tonteo, entiende que es un reality, pero le duelen determinados comportamientos", informa una persona de su entorno.

Tampoco le agrada, ni mucho menos, que Ana María desvele cuestiones íntimas, como la que confesó hace unas horas, cuando aseguró que ella "necesita más calor" de su marido. Sea como fuere, situaciones que incomodan y enfadan a José. En la intimidad, se lamenta de que su mujer tomase la decisión de concursar y de "exponerse de esa forma" que él le desaconsejó.

"José estuvo varios días sin hablarme"

Tal y como informó este periódico, Ana María aseguró en el programa Volverte a ver -que se grabó antes de su marcha a Honduras- que su marido estuvo "varios días sin hablarme" cuando le comunicó su decisión. Antes de su declaración, este medio supo que al diestro le descolocó y, de hecho, se desliza a este medio que "necesitó su tiempo". Poco a poco fue haciéndose a la idea, pero lo que peor está llevando es no verla diariamente. Está muy unido a su mujer.

Ha sido su bastón en estos años, su guía y la persona que lo ha apoyado en sus peores momentos. Ortega es un hombre, se informa, al que no le gusta estar solo y Supervivientes lo pilló en un buen momento personal cargado de estabilidad: "José la echa muchísimo de menos, pero entiende que es su decisión y debe respetarla". En esa línea, se explica que el hijo que tienen en común, José María, "le está viniendo muy bien a Ortega para estar entretenido". De momento, ha declinado defender a su mujer en plató y "no ha confirmado" una futura visita a Honduras.

Años complicados para Ana María

Ana María y Ortega Cano durante la presentación ante los medios de su hijo en 2013. Gtres

En septiembre de 2019 la mujer de Ortega Cano apareció junto a su marido en el programa de Bertín Osborne (65), Mi casa es la tuya. Cuando se abordó el pasaje del trágico accidente de Ortega y que le costó la vida a Carlos Parra, Aldón narró los días, meses y años que padeció ante tantas especulaciones y comentarios que se vertieron en los medios de comunicación. "De buenas a primeras te ves un día en un embolao en el que se habla de ti y nada bueno, un día cogí el coche con la intención de suicidarme", fueron las palabras con las que la diseñadora se sinceró.

En esa misma entrevista, Ortega Cano confesó cómo fue su historia de amor. El maestro organizó durante una época visitas guiadas a la finca donde se casó con la artista y donde vivió con ella gran parte de su vida. En una de aquellas excursiones, natural de Sanlúcar de Barrameda, apareció Ana María Aldón, a la que pidió el teléfono para conocerla de manera más personal. "José apretó mucho porque a los tres meses me quedé embarazada. Qué cosa me entró... No te puedes imaginar lo que fue aquello. Fui al médico, pensé que tenía infección en la orina... Me dio positivo en embarazo. No me lo podía creer", comentó la empresaria.

Si bien es cierto, no todo ha sido bueno en su relación con Ortega. Ana María confesó su pesar al encontrarse perseguida por los medios de comunicación. "Yo no entendía por dónde me venían los palos. Si uno decía una mentira, el otro la decía más gorda. Había verdades, pero había tantas mentiras... ¿Se atreven a salir en la tele diciendo esas barbaridades?".

Poco más de un año tenía el pequeño José María cuando su padre entró en prisión. Ana María rememoró los momentos previos con cierta angustia y desazón: "Se pasa muy mal. Muy duro verte en esa situación. Y en aquel sitio con todo tipo de gente... Yo viví otro juicio conmigo. El de él, y el que me hacían a mí por estar con él. Pero bueno, son las dos caras de la moneda de estar con alguien conocido... Pasó y pasó". Aquellos años quedaron atrás, Ortega salió de la cárcel e inició una nueva vida.

