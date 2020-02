Gloria Camila, sobre su adopción: "Fue como salir de un pozo negro"

Gloría Camila (25 años) ha concedido una de sus entrevistas más sinceras en Volverte a Ver, el programa en el que trabaja desde hace dos años. La hija de José Ortega Cano (66), que ha asegurado que se encuentra enamorada, ha hablado sin tapujos sobre los momentos más complicados de su infancia, especialmente cuando se enteró de la muerte de su madre Rocío Jurado, y la relación que tiene con su hermana Rocío Carrasco (42).

La joven y su hermano José Fernando (26) fueron adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano en 1999, cuando ella tenía tres años y su hermano seis. Aunque era demasiado pequeña para ser consciente de todo y tener recuerdos claros, la televisiva ha asegurado que "fue como salir de un pozo negro para llegar a una vida llena de luz". "No supuso ningún problema que me dijeran que era adoptada, me siento querida todo el rato, doy gracias por los padres que me han tocado", ha comentado.

Tras ver varias imágenes de su familia, Gloria ha acabado hablando de su hermana, Rocío Carrasco, con la que no tiene ningún tipo de relación. La influencer ha explicado que el encuentro entre ambas debió producirse hace mucho tiempo: "Yo estoy muy bien con mi familia, con los que han estado siempre a mi lado". Gloria ha explicado que la relación entre ellas era buena y que no entiende qué es lo que pasó para que desapareciera esa buena sintonía.

"Era buena, además mi sobrina, que es de mi edad, nos hemos criado desde pequeñas juntas. Ella estaba en casa, yo la recuerdo buena, no sé qué pudo pasar para que desapareciese ese buen rollo. No busco nada ya", sentenciaba.

Su sobrina, Rocío Flores, en cambio, es una de las personas más importantes de su vida. "Rocío Flores es como mi hermana, tenemos prácticamente la misma edad. Ella también ha pasado cosas duras en su vida y nos hemos hecho fuertes juntas", ha señalado. La televisiva ha dejado constancia de la buena relación que mantiene con la joven:"En Rocío Flores siempre voy a tener a mi mitad. Es la hermana que nunca tuve, es mi mitad y la quiero con locura".

La parte más emotiva de su paso por el programa se produjo mientras recordaba los últimos momentos que vivió junto a su madre y lo que la cantante significaba en su familia: "Yo era muy de padre y mi hermano más de madre. Mi madre se iba de viaje y traía regalos para todos, era su cumpleaños y hacía un fiestón. Era el pilar de la casa, era su humildad y su persona. No se creía superior", ha comentado.

El rostro de la joven se llenaba de lágrimas al recordar uno de los momentos más duros de su vida: el fallecimiento de su madre. "No era consciente de lo que estaba pasando y que podía llegar el final. Mi familia tampoco quería que fuésemos conscientes, éramos pequeños", ha explicado. La artista fallecía el 1 de junio de 2006 tras batallar durante más de un año contra un cáncer de páncreas.

"Me entero porque su última noche me mandan a casa de mi tía Mª Carmen. Estábamos con mis primos y al día siguiente tenía colegio. Yo me levanté y pensé que era muy raro que no nos despertaran. Vino mi tía con mi prima y me dijeron que había una nueva estrella en el cielo... Mi madre se había ido al cielo. Fue muy duro", recordó Gloria Camila.

Mª Carmen, hermana de José Ortega Cano, y Chema, su hijo, han sido los culpables de que la joven haya abandonado su rol en Volverte a ver para dejarse sorprender por el programa. Ambos han querido demostrarle lo mucho que la quieren: "Te hemos traído aquí porque quiero que sepa todo el mundo la niña tan maravillosa que eres, no tengo palabras, eres como mi hija, te quiero", explicaban.

Su paso por el programa culminó con la visita de su padre José Ortega Cano, quien entraba al final de la entrevista con un enorme ramo de flores. "Es un placer tener una familia así, que seamos una piña, me siento muy orgulloso, ha estado impresionante en la entrevista", decía emocionado el diestro al terminar la entrevista.

