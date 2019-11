Lo que nadie vio y yo no me creí de Joao en GH VIP: ¡no existe el amor, incrédulos!

Jodienda este Iphone. Cómo chirría el jodío. "A mí, tío, Joao me abre las carnes. Es un tipo que se enamora de una mosca que pasa. ¡Ese umbral de amor! Que sufre a la mínima, que se encapricha como un zángano", me postean. Con certeza de aguijón. Otra bomba, agárrense. Mensaje a las 00:13 de la noche a mi teléfono móvil: "Muero de amor". Me revuelvo, al punto de la lágrima. Bah, llevo limpiándome la vergüenza tiempo. Y en la nebulosa espeto: "¿Te lo crees?". Me sobresalta, y despierta a Manuel. Su regañina me caza hipnotizado con el trío amoroso de Maestro Joao con Pol Baldía y un agitador llamado Alberto. ¡Dadme más, necesito más. Es mi droga!

En Gran Hermano VIP no se habla de otra cosa, ni fuera tampoco. Hoy mismo, en El Corte Inglés, una señora amiga, a una hora de que empezara el cotarro, ha asomado su hocico para dejar patente lo que sigue, invadiendo mi espacio: "Perdona, cari, de verdad, pero a mí esos -Pol y Alberto- me resultan unos aprovechados". Oye, qué bonito. De verdad; que una señora de esa edad se quitara las capas de los prejuicios -no te engañes; existen, todo depende de lo que tú quieras hacer con ellas-, me parece loable. Admirable. Premiable. De calle a tu nombre. Porque no seamos cínicos, historias de gente mayor -entiéndanme, por Dios- con jóvenes, casi impúberes, choca. Y la mentalidad de todos -ay, ese recodo en blanco y negro- siempre se bate en duelo. Entre jóvenes y mayores. ¡Hay vida más allá de la adolescencia! Cabrones, faltó decir.

Joao durante su 'face to face' con Adara.

Ojo, es una historia complicada la que os vengo a hablar. Maestro Joao frente a Pol y Alberto. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién sintió antes algo? No me apedreéis, por favor, pero con el único momento que casi me cae la lágrima ha sido durante la charla entre Joao y Alberto. Ojo, ¡que creo que todo es mentira y que es una gran estafa! ¡Que nada es cierto, que todo es volátil y de espumillón barato! Que el amor, vete tú a entenderlo. Que las mariposas aletean, pero sin concierto.

Y digo yo: ¿quién tiene razón? ¿Quiénes somos nosotros, pobres almas desangeladas y pútridas, para juzgar? Creo que en medio de ese zafarrancho emocional -entre Joao, Pol y Alberto- alguien se ha enfadado. ¿Sabe alguien de una relación en la que no quepa el reproche? Cierro este tema dejando claro que Maestro Joao debía haberse quedado en el programa. ¡Se lo merece! ¿Quién, si no, va a imprimir drama a la vida con esa voz tan meliflua como cómica? ¿Quién, eh, quién?

Diré en este punto que Maestro Joao me inyecta vida. Me hace ver que estamos aquí para agitar y revolucionar. Que el amor habita a la vuelta de cualquier esquina, que cada vez que se pinta el ojo o se retoca una uña negra... ¡se lleva a cabo una revolución! Joao está enamorado, de ambos e inquietantes seres a la vez, pero... ¿Joao también? Un mensaje me asalta, educado y expeditivo: "Llora, rómpete. Joao es auténtico, los otros dos lo utilizan. No seas incrédulo".

Joao ha intentado volver con Pol dentro de la casa y Alberto diciendo que llevan cinco meses. Me meo con el montaje mal hecho #GHVIPGala11 — A. (@soulofmysoul__) November 14, 2019

Pol en la casa ay dios recemos #GHVIPGala11 — 🖤 (@penskyx) November 14, 2019

Joao diciendo que espera que no se lo lleven y en realidad lo está deseando jajajaja#GHVIPGala11 — Meli (@melitaba) November 14, 2019

Expulsado: El Maestro Joao

Nominados: Hugo, Antonio David, Adara, Mila y Noemí

