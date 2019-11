Alejandro Sanz, el fichaje estrella como 'coach' para 'La Voz' 2020

La visita de Laura Pausini (45 años) a El Hormiguero dio para mucho. Además de presentar su nuevo disco, la italiana también contó otro asunto que le hará pasar más tiempo en nuestro país.

“Sé que tienes un secreto, Laura. Ahora, a las 10:06 de la noche va a hacer un anuncio”, introdujo Pablo Motos (54). Con cierto suspense, la invitada confesó: “Sí, seré coach de La Voz 2020”. “Me encanta, es un programa de talentos que me fascina. Me gustan los espacios donde haya música, con gente que sepa cantar bien y gente que no, estar con los otros coaches. A Orozco (46) sabes que le llamo horóscopo y también quiero conocer a Pablo López (35).

Justo en ese momento, Pablo Motos dio paso a un vídeo especial de alguien que “quería saludar” a la invitada. En ese momento apareció Alejandro Sanz en un vídeo grabado a través de un smartphone. El madrileño mandaba un afectuoso saludo a Laura Pausini, al tiempo que aseguraba “echar mucho de menos a amigos”, como el caso de la italiana o de otros artistas como Pablo López o Antonio Orozco.

“Como hace mucho que nos os veo, especialmente ahora que estoy de gira. Por eso he pensado que para pasar más tiempo con vosotros lo mejor es que me incorpore como coach para la próxima edición de La Voz”, adelantó en primicia.

De este modo, Sanz regresará a una faceta que ya ejerció en la segunda y cuarta temporada de este talent show.