La forma picante en la que Laura Pausini recibió a Pablo Motos

Mucho ha cambiado el mercado discográfico en los últimos años. Ahora, los lanzamientos se producen los viernes para intentar aprovechar el tirón comercial del fin de semana, un hecho que permite a programas como El Hormiguero contar con un artista en su plató a muy pocas horas de que se ponga su nuevo trabajo a la venta.

Ya ocurrió semanas atrás con Estopa y este jueves volvió a suceder con Laura Pausini (45 años). La italiana celebra sus bodas de plata en el mundo de la música y lo hace presentando un álbum cuyo título ya es bastante elocuente: Laura Pausini. 25 aniversario.

Sin embargo, la primera parte de la entrevista sorprendió a propios y extraños. Más que la música, el protagonismo lo acaparó una situación que se había producido minutos antes fuera de las cámaras. “Estaba muy bien hasta que he ido a saludarte. Es la primera vez en 14 años que no me dejan saludar a un invitado”, se quejó Pablo Motos (54). “¿Es nuestra primera discusión?”, se preguntó Pausini.

Motos ahondó un poco más en el asunto: “Estoy enfadado. Ceno rápido para estar charlando contigo, voy al camerino, me abres la puerta desnuda, con una toalla y me has dicho ‘no te quiero ver hasta que estemos abajo, en el casamiento’. Como un gilipollas me he ido”, expuso el presentador. Con una encantadora sonrisa, la cantante transalpina quiso complacer a Motos con un “y por eso te amo”.

La entrevista empezaba a entrar en terrenos surrealistas y pocos segundos después era la propia Pausini la que se hacía la ofendida: “No sé si alguno de vosotros os acordáis, la última vez que vine me prometió algo. No veo nada encima de la mesa. Ayer le trajiste a Pablo y Ava una tortilla de patata y yo quería arroz”. Pablo Motos se defendió diciendo que se debía a que no había podido hablar con ella antes de que empezara el programa.

La temperatura entre ambos subió varios grados justo antes del corte publicitario. Pablo Motos lanzaba un “estás extraordinaria, maravillosa de energía” y Pausini respondía que “hace mucho que no vengo a España y por eso me cuesta un poco más hablar el español”. Para el presentador, esa situación no era un problema, más bien al contrario: “Me gusta cuando dices cosas en italiano, estás… sexy. Me da miedo lo que pueda pasar esta noche”, remató el presentador.

Barriendo para casa

Después de anunciar que tanto ella como Alejandro Sanz (50) ejercerán como coaches de La Voz, por fin llegó el momento de hablar del disco de Laura Pausini. “El jefe de mi compañía, sigue siendo el mismo desde hace 25 años, me descubrió en Italia y me convenció para cantar mis canciones en español. Él me ha ayudado con la pronunciación, incluso a la hora de grabar”.

La transalpina aprovechó para presentar la versión deluxe del disco, compuesta por tres discos, uno de ellos en su lengua materna, inédito en nuestro país, un DVD y un vinilo transparente. Asimismo hay un libro de fotos para “tratar de contar todas las anécdotas que he vivido, entre ellas una muy especial con su padre.

En ese momento, Pablo Motos ‘invitó’ a la cantante a viajar en el tiempo para dar un consejo a esa chica que hace 25 años empezaba en el mundo de la música. “Laura, querida, hiciste bien en aceptar el disco en español, en venir aquí a estar con Pablo, pero sobre todo en conocer a este público que te ha cambiado la vida. Hay muchos consejos que se le pueden dar a una chica de 19 años. Aprendo de todo, no me olvidó de los que me hicieron daño y de mis errores. Soy muy sincera, normal, aunque mi trabajo no lo es. Eso es lo que quiero que vea mi hija cuando crezca, que la madre que ella conoce cuando está en casa es idéntica cuando está en la televisión”, destacó.

Antes de dar paso a Trancas y Barrancas y una actuación especial en directo, Motos y Pausini volvieron a dejar muestras de su buen feeling. “Para mí eres prácticamente perfecta, muestras tu sensibilidad. Me alegra el día cuando me mandas un mensaje de voz”, se sinceraba el presentador antes de preguntar “¿cambiarías algo de ti?”. La cantante no se cortó: “El trasero. En mi familia todo el mundo lo tiene pequeño y yo lo tengo enorme. En carácter soy rencorosa, eso no me gusta de mí. También me gustaría ser tranquila en algunas ocasiones”. En ese momento, el presentador de El Hormiguero volvió a piropear a su invitado: “Eso no tienes que cambiarlo, y el culo tampoco”.