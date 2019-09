Hablamos con Roberto Leal horas antes del estreno de su nuevo programa, 'Vaya Crack'

Este sábado Roberto Leal (40 años) está de estreno en TVE. Vuelve al Prime Time del ente público con Vaya Crack, un programa de corte familiar en el que se busca, ahí es nada, a la persona más inteligente de España. A ese ser que cuente con una habilidad extraordinaria y quiera compartirla con el mundo. Porque TVE es un servicio público, en el que, aparte de entretener, se debe enseñar. Y enseñar "pasándotelo bien". El quid de la cuestión. Con esa responsabilidad estrenan Leal y su equipo -a su lado, dos grandes: Pablo Ibáñez y Luis Quevedo- este sábado a las diez de la noche.

Roberto es un hombre de retos y nada le importa que, enfrente de su espacio, batallen pesos pesados de la televisión como Sábado Deluxe o La Sexta Noche. Él defiende con JALEOS que Vaya Crack "está muy bien perfilado" y cubre un target muy delimitado y específico. Leal no se achanta y tampoco esconde que vive su mejor momento profesional, gracias a TVE: "Sería injusto por mi parte no reconocerlo". La 1 le ha dado, en diez años, las grandes satisfacciones de su carrera. Eso sí, asume que este éxito puede tener fecha de caducidad, pero él vive el momento.

Roberto Leal junto a Pablo Ibáñez en una imagen promocional. TVE

Roberto, ¿con nervios ante el estreno?

Bueno, sí, los típicos nervios previos a un estreno. Este programa es diferente a otros que he hecho, al ser grabado. Hay nervios, por supuesto, pero también ganas de verme por primera vez a mí mismo desde casa. Será una sensación distinta.

Claro, para usted es una visión diferente, ¿no?

Es una crítica al momento, en el directo. Cuando tú haces un programa grabado, y que luego se edita, normalmente solo lo ves cuando se emite. Yo he tenido la oportunidad de ver el primer capítulo. He visto solo el arranque; no he querido verlo entero porque quiero vivirlo como si fuese en directo. Compartir con la gente en Twitter y con la familia.

¿En qué consiste 'Vaya Crack'?

Buscamos a la persona más inteligente de España, pero siempre dejando claro que nuestro objetivo no es esa persona que lo sabe todo, con una cultura general increíble. No, queremos una persona con muchas habilidades, y diferentes. Por ejemplo, que tenga buen oído musical, con capaces para reproducir al segundo melodías que acaba de escuchar.

¿Ha sido emocionante?

Se me ponen los vellos de punto. Sobre todo, son personas que no tienen por qué ser ingenieros de telecomunicaciones, sino personas normales, con otro tipo de inquietudes; pueden ser panaderos o trabajan en una mercería. Habrá perfiles desde 18 años hasta 60, y muchas variedades. Se presentaron al casting más chicos que chicas, pero hay mucha paridad. Ha sido muy emocionante, de principio a fin.

¿Alguien que lo haya impactado en especial?

No te voy a decir su nombre, pero hubo una persona que me impactó. Es sabido que el ser humano se compara inconscientemente, ¿no? Pues me pasó. Esta persona, cuando hablo con ella, me dice que sabe ocho idiomas, ocho, solo los más normales. Luego, me aclara, que maneja el polaco y el ruso. Una crack amante de descifrar códigos.

Roberto Leal junto a Ibáñez y Quevedo. TVE

En el programa está muy bien acompañado

Estoy muy bien acompañado. Además, contento. En el caso de Pablo Ibáñez, congenié muy bien con él en Bailando con las estrellas y me sorprendió porque todos teníamos de él la imagen de El Hormiguero; un tío frío, serio. Y no tiene nada que ver, era un personaje. Pablo es otra cosa, es muy diferente su personalidad real. La gente que lo ha visto reír se ha sorprendido. Nos hace disfrutar mucho.

¿Habrá concursantes famosos?

Todos anónimos. Después, sí es verdad que participan muchas caras conocidas que nos ayudan a hacer la prueba. Estos famosos son protagonistas de una serie de pruebas. Hemos tenido a Alejo Sauras (40) y Pedro Duque (56), al ministro, entre otros. Pedro vino a hablarnos de su trabajo como astronauta. Esa parte de la ciencia que es súper desconocida.

¿Cuántos concursantes se han presentado?

Se presentaron 400 y nos quedamos con 48. Se ha grabado una sola temporada de momento. Entiendo que dependerá de los resultados de audiencia. Nuestro pan de cada día, la audiencia. Cuando nos levantamos, antes de hacernos el café, vemos la audiencia.

Este sábado a las diez

Empezamos justo después del Telediario. En TVE se ha adelantado el Prime Time porque no tenemos ningún programa que nos haga de access, pero eso es bueno. No solo porque arranque antes que otros espacios de la competencia, sino porque ayuda que se puede ver en casa con los más pequeños sin que se haga muy tarde.

¿Miedo a la competencia?

Yo creo que al final, hoy en día, cualquier día es complicado. El caso del sábado, cuando te lo dicen a priori, lo piensas. En el sábado te enfrentas en parrilla a programas como Deluxe, La Sexta Noche... Sin embargo, creo que Vaya Crack viene a tratar de ofrecer una oferta distinta. Está bien perfilado.

¿Qué me dice de Luis Quevedo?

También tenemos a Luis, él viene a hablarnos de una manera súper llana de lo que es la ciencia para que los niños aprendan. Lo que es el servicio público.

Porque la tele no solo es entretenimiento o telerrealidad

Exacto. Han pasado por el programa bastantes profesores. Yo no tenía ninguna duda de la calidad de los docentes de nuestro país. Ellos defienden la teoría de aprender jugando, la mejor manera de aprender es pasándotelo bien. El leitmotiv de este programa es ese; entretenimiento y aprendizaje.

Está usted en su mejor momento

Sería injusto por mi parte, de falsa modestia, no reconocer que estoy viviendo mi mejor momento personal. Agradecido de que TVE esté contando conmigo para sus proyectos tan importantes, independientemente de la audiencia que hayan podido hacer. Yo me he sentido súper cómodo y creo que he cumplido un sueño. Empecé en la tele con 21, en Telecinco, y tengo 40. Siempre había querido hacer entretenimiento, porque me divierte, aunque soy periodista y licenciado.

TVE confió y confía en usted

Tuve esta confianza por parte de la casa, a la que llevo vinculada 10 años, entre proyecto y proyecto. Solo tengo palabras de agradecimiento porque me están ayudando a crecer. He tenido épocas buenas, como cuando era reportero en España Directo, que fue un Máster de periodismo en la calle, pero ahora es diferente. No sé cuánto durará esto, pero soy consciente de lo que me está pasando. Quiero disfrutarlo.

Vivir el momento, ¿no?

Es verdad que nos pasamos siempre la vida esperando lo próximo que nos va a llegar. Y hay que decir que, a lo mejor, no hay nada mejor que lo que estamos viviendo. Yo soy de los que disfruta del momento. Cuando pase, si pasa, poder decir 'qué bueno aquello que viví' y ya está.

¿Qué me dice de 'OT' y su vuelta?

Hay un runrún en la calle. La gente te para y te pregunta por tu nuevo programa, pero siempre termina hablándote de Operación Triunfo y su vuelta. Hacen sus cálculos.

¿Qué significó para usted ese programa?

Cuando llegó este programa, me dije 'qué emoción', pero también 'cuidado con lo que te enfrentas'. Salió bien por el cariño que pusimos. El formato necesitaba parar para oxigenarse y ahora volverá con fuerza. Los castings comienzan en octubre o noviembre.

