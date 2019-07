Máximo Huerta, sin éxito en TVE: los datos de audiencia no respaldan su nuevo programa

Máximo Huerta no ha conseguido unos resultados demasiado óptimo para su comienzo en la televisión pública.

Máximo Huerta (48 años) se estrenó este lunes 8 de julio al mando de su primer programa en TVE. El presentador inició su andadura en la televisión pública con el magacín A partir de hoy, donde el primer día de emisión él fue el auténtico protagonista y fueron sus colaboradores y tertulianos los que le entrevistaron. Dada la expectación que existía, al menos por parte de los medios, por ver el regreso de Màxim convertido en Máximo tras un año siendo noticia, se auguraba un gran dato de audiencia, pero no fue así.

La presentación del valenciano fue especial. Se dirigió a los espectadores en primer plano y mirando fijamente a la cámara para contarles sus sensaciones respecto a su vuelta a la televisión así como por todo lo sucedido en los últimos meses: "12.25 horas. A estas horas siempre estaba mi madre en el balcón esperándome a que llegara del colegio o viendo cómo jugábamos con un polo en la mano. En el último año me han llamado de todo, el de la tele, el ex, el de Ana Rosa Quitana (63), 'El breve'... Han sido tiempos convulsos, mucho, y tal vez por eso he querido recuperar la O de Máximo, el de mi padre. Volver a las cosas que te gustan es bueno. Es como llegar a casa y ésta es su casa. Bienvenidos. Mi madre ya estará mirando por la ventana y espero que ustedes también, pasen".

Con este contundente mensaje dejaba claras sus intenciones con esta nueva etapa, que no es otra que cerrar el capítulo anterior, olvidar los difíciles momentos y centrarse en lo novedoso. Por eso, el también escritor confesaba a la presentadora María Casado (41) segundos antes de empezar el programa que "estaba nervioso e ilusionado". Y es que el periodista confiaba mucho en esta nueva apuesta por la pequeña pantalla, pero no ha salido tal y como esperaba (por el momento).

Ver esta publicación en Instagram Así he empezado... 8/7/19 GRACIAS A TODOS Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximhuerta) el 8 Jul, 2019 a las 5:01 PDT

A pesar de que se embarcaba en algo nuevo, en la responsabilidad de presentar y ser la cara principal de un programa en una televisión nacional, motivo por el que se implicó en hacerlo lo mejor posible, los datos no cumplen las expectativas. Su regreso al medio ha quedado en un perfil bajo. Sin lucirse demasiado. Así se traduce de sus datos de share, ya que su índice de audiencia máximo ha estado en un 6 por ciento, lo que equivale a 256.000 espectadores y el mínimo en un 5'6 por ciento, lo que supone 241.000 personas atentas al televisor.

Lo cierto es que esa cifra no supone ni mucho menos un fracaso de audiencia para TVE. Es, más o menos, la media que logran los magacines más populares de la cadena. Sin embargo, se esperaba un mayor dato debido a la presencia del ex ministro de Cultura y Deporte y su vuelta a la televisión, ya que espacios como La Mañana, Corazón o España Directo, que son los que siguen una temática similar a A partir de hoy, se sitúan entre el 7'2 y el 9 por ciento de share habitualmente.

Por su parte, los telediarios y Los Desayunos de TVE rondan el 18 y el 24 por ciento de audiencia, mientras la retransmisión de San Fermín, que ha coincidido en esta misma semana con el estreno de Máximo Huerta, se mantiene a diario en un altísimo 44 por ciento.

La media de 5'8 por ciento de audiencia que ha logrado en estos cinco días de emisión el programa del ex copresentador de Ana Rosa no puede catalogarse de éxito pero tampoco de fracaso, y quizá eso sea a veces lo más difícil de gestionar para un formato que está empezando. Aún así, Máximo ha dado las gracias en sus redes sociales cada día a los espectadores que siguen su espacio de información y entretenimiento. Además, está feliz con la oportunidad de la cadena pública y por eso da lo mejor de sí. Otro dato importante es que por los dos meses de verano que dura el programa se embolsará 46.800 euros.

[Más información: Máximo Huerta estrena programa en TVE y cuenta todo lo que se ha callado hasta ahora]