El juez llama a declarar a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, por un presunto delito de "maltrato infantil"

Anabel Pantoja (38 años) y su pareja, David Rodríguez (26), han acudido a declarar al juzgado tras ser investigados como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil. Esta información ha trascendido tres días después de que su hija, Alma, recibiera el alta hospitalaria tras permanecer 18 días ingresada en el hospital Materno Infantil de Las Palmas.

Durante el ingreso de la recién nacida nunca se revelaron las causas que la llevaron al centro médico. Ni sus padres ni ningún miembro del entorno más cercano se pronunció entonces sobre el estado de salud de la bebé.

Ahora, EL ESPAÑOL ha tenido acceso al comunicado que ha enviado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que investiga las causas para aclarar las lesiones de la hija de la influencer.

Anabel y su pareja David en una imagen de archivo. Gtres

"Ante la difusión de distintas informaciones extraoficiales referidas al estado de una bebé que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde entre el 11 y el 27 de enero, y las posibles consecuencias judiciales de ese estado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a los progenitores, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil", comienza el comunicado.

"La intervención de la Justicia está motivada por la remisión del centro médico al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero. El contenido de este comunicado fue ratificado por un peritaje médico forense. La investigación tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a ésta y considerando únicamente su interés superior", se añade.

"Los progenitores prestaron declaración el pasado lunes 27 de enero ante la autoridad judicial, en calidad de investigados y con asistencia letrada. En ningún momento fueron detenidos. Tras tomarles declaración, la autoridad judicial acordó inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde supuestamente habría sucedido el episodio. La investigación continúa su curso".

"En el Juzgado de la capital grancanaria no se acordó ninguna medida cautelar, ni en referencia a la situación personal de los investigados ni acerca de la tutela de la bebé. Las actuaciones tienen carácter reservado", remacha el escrito emitido desde el juzgado.

Este delicado momento acontece justo cuando Anabel Pantoja y su razón de amor se han mostrado felices y tranquilos tras llegar a casa con su pequeña. Fue la influencer, y sobrina de Isabel Pantoja (68), quien dio la feliz noticia de que, por fin, tras 18 angustiosos días, la familia Rodríguez Pantoja ya estaba en casa.

"No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día", comenzó su post Anabel Pantoja. En la imagen que acompaña al texto se ve a la familia, en la playa. La sobrina de la tonadillera carga a su hija en brazos, la mira con ternura y esboza una sonrisa. Su pareja y padre de la pequeña Alma repite el gesto a la vez que abraza a la televisiva.

Anabel Pantoja, en una fotografía captada en Madrid, en junio de 2024. Gtres

"Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Solo queríamos de verdad, de corazón, agradecer todo lo que hemos sentido de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor. Ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días", prosiguió la creadora de contenido.

"La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las jilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener salud y vivir", reflexionó Anabel. "Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros te quiero", continuó la influencer.

Anabel Pantoja tampoco se olvidó en su publicación de Instagram de su entorno más cercano, que no dudó en viajar a Gran Canaria para arroparla en sus momentos más duros. "Gracias infinitas a nuestra familia y amigos que no nos dejaron ni un solo día de apoyar (no tendremos vida para pagaros todo lo que hicieron). Canarias, Sevilla, Madrid, Córdoba, para siempre", terminó el texto.

Fue el 10 de enero cuando Alma ingresó en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, las noticias trascendieron a cuentagotas, pues Anabel pidió máxima discreción a su entorno. La sobrina de Isabel Pantoja, de hecho, no se pronunció hasta el día 20, con un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.