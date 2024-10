Pepe Flores, ganador de 'GH', se casa este sábado: "Va a ser un bodorrio. Como el de Tamara Falcó, pero con más arte"

Pepe Flores (43 años), el recordado ganador de Gran Hermano 12+1, se casa este sábado, 5 de octubre, en Badajoz, la tierra natal de su futura esposa, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en primicia. Puestos en contacto con el bailaor, el artista indica que, efectivamente, se jurará amor eterno ante los ojos de Dios en apenas unas horas con la mujer de su vida, Marina Pérez, la madre de su hijo, Pepe Flores Jr.

"Va a ser todo precioso, muy bonito y tradicional. Va a ser un bodorrio. Como el de Tamara Falcó, pero con más arte", señala Flores, entre risas y cargado de nervios, dejando claro que en la celebración de su enlace no faltarán los momentos de cante y baile flamenco.

Pepe Flores y Marina Pérez se conocieron casualmente en Telecinco hace diez años. "Ella era una de las Lady España. Ese año hicieron el concurso televisado y ella representaba a la región de Extremadura. La conocí ahí y hace cuatro años que fuimos padres. Ahora nos vamos a casar y estamos superilusionados", expresa a este diario.

La ceremonia religiosa tendrá lugar en el Colegio San José del municipio pacense de Villafranca de los Barros. A continuación, con los novios ya como marido y mujer, los invitados se trasladarán hasta el complejo La Gran Familia, donde gozarán de momentos de emoción y por supuesto, buena música y baile.

¿Cómo está, Pepe? ¿Cómo se encuentra ante la boda?

Ahora estaba en la última prueba del traje y los bajos están mal. Mira, tengo unos nervios con todo, que no veas... Pero al final todo saldrá bien, va a ser un bodorrio, va a estar muy guapo.

¿Dónde se hace?

En Badajoz, porque ella es de aquí. Me gusta la tradición, yo soy tradicional, y la tradición es que el novio vaya a pedir a la novia o a casarse con la novia al lugar de donde ella es. Así que la boda se hace en Badajoz.

¿Boda por la mañana o por la tarde?

De tarde. Las señoras van de largo y los caballeros de oscuro, de chaqué.

¿Cómo afrontan Marina y usted este día tan especial?

En principio, con muchos nervios por toda la preparación y por todo lo que conlleva organizar una boda. Imagino que a todo el mundo, a todos los novios que están a punto de casarse, le pasará igual. Pero muy ilusionados, supercontentos, lo queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Pero claro, vinieron las cosas como vinieron... primero la Covid, luego el niño y ahora la boda. Hemos hecho las cosas al revés: el niño, la familia y ahora la boda. Muy ilusionados, felices, a mi futura mujer le hacía ilusión desde siempre. Ahora, con esto, ya todo queda formalizado y tradicional de toda la vida.

¿Tiene algún papel el pequeño de la casa en la boda?

Sí, sí. Llevará los anillos.

¿Es una boda por la iglesia?

Sí, sí. Todo tradicional. Supertradicional.

¿Habrá personajes populares en su boda? Del mundo del flamenco o de Gran Hermano o de la televisión.

A ver, esta boda nosotros la hemos enfocado de manera muy íntima. Somos 250 invitados. Aunque mi mujer y yo conocemos a mucha gente de la televisión, no hemos pensado en eso, hemos pensado en la gente cercana a nosotros. ¿Que coincide que mi compañero Hugo [Pierna] de Gran Hermano es popular? Pues sí, pero no viene porque sea popular, es que es mi amigo de verdad desde hace muchos años. Nuestra relación nació ahí y ha seguido hasta hoy. Y del mundo del flamenco y del arte trabajo con ellos, algunos vendrán, pero no por populares, sino porque consideramos que son amigos nuestros.

¿Habrá guiños a la raza gitana?

No habrá guiños porque ni mi mujer ni yo somos gitanos, pero sí surgirá baile y cante. Lo que sí que haremos es una boda de tres días, al estilo gitano, porque haremos preboda, boda y postboda. El viernes ya estaremos aquí de fiesta porque viene gente de Estados Unidos, de Mallorca, de Barcelona, de Madrid, de Granada... La gente que viene de fuera no se viene el mismo día de la boda. Llegan el viernes, hacemos la preboda. El sábado será la boda. Y el domingo hemos quedado a comer con los que hayan sobrevivido. Nosotros entendemos el gran esfuerzo que es para la gente de fuera venir hasta la boda a Badajoz por eso queremos que estén lo mejor y lo más a gusto posible.

¿Sabe algo del secreto mejor guardado, el traje de la novia?

No, no, ya te he dicho que supertradicional. Sé que va de Rosa Clarà, que se han portado con ella genial, como siempre, porque ellas ya han colaborado alguna vez. De lo demás no tengo ni idea.

¿A dónde van de viaje de novios?

Queremos hacerlo, lo que pasa es que mi trabajo es aleatorio. Cuando hay mucha faena tengo que aprovechar. Y en octubre, noviembre y diciembre tengo la gente a tope de faena. A continuación de la boda no lo haremos porque perdería mucho trabajo y no tiene sentido después de todo lo que hemos gastado. Pero lo haremos. Quizá enero, febrero o en algún mes que tenga menos faena. Ahí aprovecharemos.