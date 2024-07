El amargo cumpleaños de Daniel Sancho en prisión, marcado por la visita de Silvia Bronchalo y sin permisos

El 5 de agosto de 2023 será una fecha que Daniel Sancho (29) recordará para toda la vida. Ese día, el hijo del actor Rodolfo Sancho (49) se declaraba finalmente culpable de acabar con la vida del cocinero Edwin Arrieta. Fue dos días más tarde, el 7 de agosto, cuando Daniel ingresó en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, para permanecer en prisión provisional hasta que la sentencia fuese dictada.

Ahora, cuando está a punto de cumplirse un año de su entrada en prisión, Daniel Sancho celebra su 30 cumpleaños de una forma que jamás hubiera podido imaginar: en prisión y a la espera de una sentencia que dictamine su futuro judicial.

El hijo de Rodolfo Sancho tendrá que esperar al próximo 29 de agosto para conocer la resolución. Una decisión que abarca varios escenarios, desde la posibilidad de pedir un traslado a España, pasando por la cadena perpetua y, la peor de todas las opciones, la pena de muerte.

Daniel Sancho minutos antes de ingresar en prisión provisional en Koh Samui. EFE

A la espera de recibir la resolución de la sentencia tras un juicio que se ha largado tres semanas más, el cocinero vive un doloroso momento en su 30 cumpleaños: no recibe visitas de su familia desde el pasado mes de mayo. Tampoco lo ha hecho el sacerdote español al que contactó su padre para que le ayudara en el caso.

La situación tan complicada a la que han tenido que hacer frente Rodolfo Sancho y el resto de familiares de Daniel llevó al actor a ponerse en contacto con Miguel Garaizábal, un sacerdote español que reside en Tailandia y se dedica a visitar a presos en instituciones penitenciarias para que la estancia en la cárcel se les haga algo más llevadera.

Una noticia que se confirmaba hace unos días en el programa Socialité Club de Divinity y donde ha aparecido por primera vez Garaizábal. "La llamada de Rodolfo fue corta. Me dijo que si podía ir y me dio pena, pero mis posibilidades de ayuda son limitadas", explicaba el sacerdote en la entrevista del programa de Telecinco. Además, el religioso se ha atrevido a vaticinar el futuro de Sancho en prisión: "Seguramente le darán cadena perpetua. Pero la cadena perpetua aquí no es perpetua. Al año o a los dos años, si te portas bien, te la rebajan a toda la vida, que son cincuenta años".

Rodolfo Sancho saliendo de un juicio en Tailandia. Gtres

Aunque Rodolfo Sancho no estará en su cumpleaños de su hijo, sí lo hará Silvia Bronchalo (49), que ya se ha desplazado a Tailandia para poder pasar con Daniel este complicado día. Una información que fue confirmada por Carolina Castro, quien reveló a la revista Lecturas que Bronchalo no faltaría a la fecha.

El chef cumple años de una forma que nunca se hubiera imaginado, y a la que hay que sumar las dos oportunidades que ha perdido Daniel Sancho. Y es que cada 28 de julio, en honor al cumpleaños del rey de Tailandia, Rama X, los presos condenados a pena de muerte tienen la oportunidad de ver modificada su condena a cadena perpetua.

Asimismo, el 12 de agosto se celebra el nacimiento de la reina madre Sirikit, coincidiendo con el Día de la Madre. Por este motivo, los presos reciben un permiso especial durante el mes de septiembre para disfrutar de una reunión con otras cinco personas en prisión pero sin cristales que los separen. Unos acontecimientos que el hijo de Rodolfo Sancho no podrá difrutar este año.