Alessandro Lequio reaparece muy nervioso: "Esta situación es tremendamente triste"

Alessandro Lequio (62 años) se ha convertido en el protagonista más esperado de El Programa de Ana Rosa. Tras disfrutar de unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, alejado de la polémica, el italiano ha regresado este lunes 10 de abril al trabajo consciente de que todas las miradas estarían centradas en él tras la publicación de la entrevista de Ana Obregón (68) en la que presentaba públicamente a su nieta.

Visiblemente nervioso, el colaborador se ha mostrado tajante desde el primer momento, no queriendo decir una sola palabra con respecto al nacimiento de la pequeña Ana Sandra, hija biológica de Álex Lequio.

Su única opinión ha sido sobre el nombre completo de la niña, Ana Sandra Lequio Obregón. Ana Rosa Quintana le ha preguntado si 'Lequio' es su apellido o forma parte de su nombre: "Yo creo que Lequio es un nombre", ha dicho muy serio, sin entrar en más detalles.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa'. Telecinco

Sin dar tiempo a sus compañeros de plató a replicarle o formularle una nueva pregunta, Alessandro ha realizado un nuevo alegato con el que ha dejado claro que quiere mantenerse al margen de toda esta situación. "Como imaginarás, esta situación, como con todo lo relacionado con Álex, es tremendamente triste, muy triste. Hasta complicado", ha comenzado diciendo.

"Yo hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada", ha seguido, dejando claro que va a mantenerse en un segundo plano, un segundo plano, consciente de que sus palabras tienen un gran peso.

"En la vida cada uno lleva el luto como quiere y puede. Cuando mi hijo murió, desde el primer momento, habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada ni he mostrado lo que yo sentía. Ni he dicho una palabra y eso voy a seguir haciendo", ha continuado Lequio, que ha asegurado que lo hace así "porque eso es lo a que a Álex le gustaría".

Ana Obregón, Alessandro Lequio y Álex Lequio en una fotografía tomada en junio de 2016. Gtres

Y ha seguido: "Por respeto a él, por el máximo respeto que yo le tengo, no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Vosotros me conocéis, sabéis que soy así y que no voy a cambiar".

Estas breves palabras han sido más que suficientes para dejar claro cuáles son sus sentimientos. "Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea, una vez más, protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve como quiera, pero yo no puedo encender la televisión cada dos segundos y ver que mi hijo es noticia, porque duele. A mí me preguntan los reporteros por la calle y siento decirles que no voy a hablar, porque quiero llevarlo en mi intimidad. Es que no lo hablo con nadie. Mis amigos íntimos ni me preguntan. ¡No lo hace ni mi familia! Pido respeto, cada uno que haga lo que quiera", ha terminado.

Con respecto a la relación que mantiene con Ana Obregón, el conde ha confirmado que no es mala. "Esto es a raíz de las interpretaciones, pero no hay nada. Paz y amor. Cada uno con lo suyo. Yo no he dicho nada. Me he callado. Me choca que haya gente que interprete mis silencios. El silencio es silencio, es la nada. Es una familia estupenda (la de Ana). Si fuera algo novedoso el silencio en mí... ¡Es que nunca he hablado!", ha insistido.

