Hilary Swank, madre de mellizos a los 48 años: "No fue fácil, pero valió la pena"

La actriz Hilary Swank (48 años) vive un dulce momento: acaba de convertirse en madre de mellizos. Así lo ha anunciado la artista a través de sus redes sociales, con el siguiente mensaje: "No fue fácil, pero chico (¡y chica!) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde puro cielo".

Fue en octubre de 2022 cuando Hilary anunció la feliz noticia de su embarazo, tras superar uno de los grandes baches de su vida: la muerte de su padre. Una tragedia que la mantuvo alejada del foco público durante un tiempo. No obstante, como siempre, la vida se abre paso y el 5 de octubre compartió su estado de buena esperanza.

La ganadora del Oscar por Boys Don't Cry y Million Dollar Baby acudió al programa Good Morning America, y en mitad de su entrevista anunció que estaba embarazada de mellizos. "Es algo que siempre he querido durante mucho tiempo, y mi próximo proyecto es ser madre. Y no de uno, de dos", desveló ante la sorpresa de los presentes.

De este modo, la intérprete se ha convertido en madre por primera vez. Swank se casó con su actual marido, Philip Schneider, hace cuatro años en California, un año y medio después de que los dos se conocieran en una cita a ciegas.

La actriz no sólo aprovechó su entrevista televisada para dar a conocer la buena nueva, sino que después decidió mostrar su incipiente barriguita a sus seguidores compartiendo un vídeo.

Este feliz momento personal llega a sus 48 años, tras un largo periodo de éxito profesional. Durante la década de los 2000, fue uno de los rostros más destacados de Hollywood al ganar dos Oscar a la mejor interpretación femenina, abandonó los focos hace varios años para pasar más tiempo con su familia.

En 2015 se tomó un descanso de la actuación para cuidar de su padre, quien sufría una enfermedad respiratoria. "Hay algunos proyectos muy bonitos, pero al final no hay nada que quiera más que pasar tiempo con mi padre durante este momento en el que me necesita. Ese tiempo no se recupera", afirmó durante una entrevista en el programa nocturno The Late Show.

La actriz ha mostrado su álbum infantil ahora que espera el nacimiento de sus bebés. Redes Sociales

En la entrada de año de este 2022, tras un tiempo desaparecida de las redes, la actriz se dejó ver y compartió un mensaje en el que desvelaba la muerte de su padre: "En octubre, mi querido papá, hizo su transición al otro lado. Tuve una relación bastante singular con él, ya que yo era su único cuidador después de un trasplante de pulmón hace siete años. Crecí increíblemente cerca de él durante este tiempo, profundizando nuestra relación y saboreando cada momento que pasamos juntos".

Y añadió, rota de dolor: "Siempre será una de mis personas favoritas y no pasa un día sin que lo extrañe. Pero en esta pérdida física, tan devastadora como es, desperté a la verdadera sensación de vivir de nuevo. Me ayudó a comprender mejor el círculo de la vida y de dónde venimos y adónde volvemos, lo que me ha conectado de nuevo con mi ser más verdadero. Me ayudó a perdonar, para superar las cosas que me retienen, en cualquier forma que tome cada día. Además de estar profundamente conectado con la Fuente Última y, por lo tanto, mi papá, siempre".

Cuando volvió a estrenar proyectos, en 2020, Swank admitió en una entrevista con EFE que había rechazado infinidad de trabajos. "Siempre nos definimos por lo que hacemos pero dejar mi carrera me hizo ver que hay más que una profesión en la identidad de alguien y conocí cosas de mí muy importantes", comentó por el estreno de la serie de Netflix Away.

