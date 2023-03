Dani Alves envía una carta de despedida a Joana Sanz: "Entiendo que no hayas podido soportar la presión"

Una semana después de que Joana Sanz (29 años) anunciase su separación de Dani Alves (39) con una desgarradora carta escrita a mano, el brasileño ha respondido a su todavía mujer desde la cárcel -está en prisión preventiva desde el 20 de enero acusado de presuntamente violar a una joven- con otra misiva, también manuscrita, que ha hecho pública en exclusiva el programa Y ahora Sonsoles.

Un emotivo adiós en el que se dirige directamente a la modelo, y que el brasileño comienza con un resumen de lo que ha significado para él su historia de amor: "Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años... A tu lado todo parece más fácil y placentero".

"Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos, desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años, fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro", ha añadido el deportista, confesando que aunque "en estos difíciles momentos lamento tu decisión" no pierde la esperanza de reconciliarse con ella en un futuro.

[Joana Sanz, mujer de Dani Alves, retoma "pletórica" y desafiante con la prensa su vuelta a la pasarela]

Dani Alves y Joana Sanz, en París en enero de 2018. Gtres

En esa línea, Alves expresa lo que sigue: "Ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte". Y prosigue: "Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión".

De este modo, Dani señala a la presión mediática de su ruptura y reitera su inocencia de las acusaciones de violación: "Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: El amor, el respeto y el esfuerzo".

"Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quién soy realmente. Lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien sigue estando a mi lado para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero. Donde sea, como sea pero siempre en mi corazón. Con mucho amor", se despide el futbolista, declarando su amor a Joana antes de decirle adiós públicamente.

Una carta cuya existencia conocía la modelo -ya que su contacto con Alves es diario como se ha asegurado en Y ahora Sonsoles- aunque aún no había podido leerla todavía. ¿Su reacción? Compartir un Storie en Instagram con el que parece desmarcarse de esta especie de declaración de amor de su todavía marido.

"Pues parece que a uno le va lo de las exclusivas, pero otras siguen siendo finas y elegantes. Seguimos trabajando, mi gente", ha asegurado, dejando claro que su prioridad en estos duros momentos es volcarse en su profesión.

La carta de Joana

Días atrás, la modelo Joana Sanz tomaba la importante decisión de hacer pública su separación de Dani Alves. La maniquí rompía su silencio y, a través de una carta escrita de su puño y letra y compartida en su cuenta de Instagram, anunciaba la ruptura.

Joana Sanz en su reaparición como modelo tras el escándalo, el pasado 17 de febrero. Gtres

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos (...) Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", confesó, dando así por zanjada su relación con Alves después de casi 8 años de amor.

Una decisión que, como revela su entorno cercano, Joana comunicó en persona al brasileño durante su segunda visita a prisión -apenas tres días antes de hacerla pública en sus redes sociales-, dejando completamente destrozado al futbolista, que confiaba en que su mujer le apoyase en este delicado trance.

Una desolación de la que se ha repuesto rápidamente, puesto que como ha publicado 'Servimedia', Alves está muy adaptado a su vida en la cárcel, tiene muy buena relación con los presos de su módulo y se ha convertido en el principal promotor de partidos de fútbol de la prisión de Brians 2.

Sigue los temas que te interesan