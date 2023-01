Joana Sanz pide el divorcio a Dani Alves tras la confesión de infidelidad por parte del futbolista

La modelo canaria Joana Sanz (29 años) ha pedido el divorcio a su marido, el futbolista Dani Alves (39), tras la confesión de infidelidad por parte del deportista. Una deslealtad que ha reconocido en su enésima declaración para defenderse del delito de agresión sexual del que le acusan y que lo mantiene en prisión desde hace ya 11 días.

Han sido los abogados de la influencer los que han informado al jugador del Pumas de la UNAM de la decisión de separarse emocional y legalmente tras casi ocho años de matrimonio. Así lo ha desvelado en exclusiva El programa de Ana Rosa.

En estos últimos días, Joana Sanz no ha parado de recibir insultos y amenazas a través de sus redes sociales. Algunos de los defensores de la víctima de Dani Alves se han atrevido a enviarle mensajes directos a su Instagram, acusándola de ser "cómplice" por mantener silencio en relación con la presunta violación que sucedió en la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

La propia maniquí mostró los mensajes de hasta tres personas diferentes disparando contra ella en el momento más difícil de su vida, pues, cabe recordar que tan sólo una semana antes del ingreso en prisión de su marido, su madre falleció. "¡Eres una hija de p...! Tu marido es un violador", se leía en una de las capturas mostradas.

En otra, expresaban: "Ahora saltas como la rata que eres del barco, que se está hundiendo, pero qué se puede esperar, que eres una p... cualquiera, te sacaron de la prostitución, perra de lo más bajo que eres". "Yo, si fuera tú, me suicidaría y así no sufres, jajaja... que eres un malgasto de piel", escribió un tercer usuario de Instagram con suma crueldad.

Si bien los primeros días de detención a su marido, Joana Sanz alzó su voz para defenderle en público, asegurando que ella sabía "quién es" y "lo respetuoso que es"; en las últimas jornadas, la canaria ha dado un paso atrás. En el único vídeo que ha publicado para revelar cómo se encuentra no citó en ningún caso al que es su marido. La última de sus decisiones fue eliminar todo rastro de Dani Alves del feed de su Instagram, donde lo mostraba constantemente, orgullosa, junto a sendas cartas de amor.

La infidelidad: la clave

Cristóbal Martorell, el abogado de Dani Alves, aseguró en el programa Hablando claro, de Televisión Española, que el lateral derecho decidió cambiar su versión para que su mujer, Joana Sanz, no se enterase de la infidelidad cometida esa noche. Una infidelidad que no es tal, puesto que según la víctima, no hubo consentimiento y no sólo la violó, sino que para debilitarla y poder abusar sexualmente de ella, también la abofeteó.

Todo ello es fruto de una nueva estrategia para la defensa del brasileño, que está utilizando todo lo que está en su mano para demostrar que no perpetró la agresión sexual que lo mantiene en Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires. Este lunes, 30 de enero, Dani Alves pronunció sus primeras palabras desde prisión. Así lo recogió La Vanguardia: "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada".

