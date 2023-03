Rafael Amargo abandona el calabozo y es trasladado al juzgado de Alicante para declarar tras su detención

El bailaor Rafael Amargo (48 años) ha sido trasladado este sábado, 18 de marzo de 2023, por la mañana a los juzgados de Alicante para prestar declaración en las próximas horas. Este traslado es en relación a su detención el pasado jueves, 16 de marzo, por la noche, en la ciudad alicantina por un supuesto caso de tráfico de drogas desde varios pisos de la ciudad de Madrid.

Con chaqueta oscura, el pelo suelto y esposado con las manos atrás, el bailaor ha llegado a los alicantinos juzgados de Benalúa al filo de las 9:15 horas a bordo de uno de los cuatro furgones de la Policía Nacional.

Amargo ha pasado la segunda noche en los calabozos de la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía y prestará declaración ante el juez de guardia, que este sábado 18 corresponde a la Instrucción 2.

[Hablamos con el abogado de Rafael Amargo tras su detención por tráfico de drogas y agredir a un policía]

Amargo en una instantánea tomada en marzo de 2022, en Madrid. Gtres

El artista fue arrestado por agentes de la Policía Nacional desplazados expresamente desde Madrid en la noche del pasado jueves en la estación de tren de Adif en Alicante, adonde llegó con la intención de actuar en una sala situada en el centro de la capital.

En el momento de la captura, Amargo se resistió, por lo que, además del tráfico de drogas, se le atribuye un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

Dos nuevas causas que se suman a la que todavía tiene pendiente, por la que será juzgado el próximo mes de junio y por la que la Fiscalía le pide nueve años de prisión.

Tras la segunda detención del bailaor, de nuevo en relación con un supuesto caso de tráfico de drogas, EL ESPAÑOL ha contactado en las últimas horas con Jaime Caballero y Moreno, abogado defensor del artista. El letrado sostenía que todavía no ha podido hablar con él. "Con la Policía, sí, pero con él no se puede hablar. Lo que sé es que lo estaban buscando. Sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento", declaró a este periódico.

Rafael Amargo en un acto público en 2021, en Madrid. Gtres

Y prosiguió: "Lo que sabemos es que la causa principal, la única que tienen contra él, no la tenían nada bien atada. Así lo hicimos constar en varios escritos: las pruebas de la Policía estaban mal hechas, mal contrastadas. En nuestro escrito de defensa dijimos que eran pruebas nulas, que no podían valer. Y ahora, con esto nuevo, lo han hecho bien. Han buscado la forma de subsanar lo otro. No te voy a decir que sea un delito provocado, pero desgraciadamente esperábamos algo así hace tiempo".

Sobre el delito que se le imputa a Rafael Amargo de atentado contra un agente de la autoridad, Caballero aseguró: "Hemos tenido la mala suerte de que Rafa es un tío con mucho genio, que es lo que él tiene, genio. Entonces, cuando lo agarraron dos personas, dos agentes, del brazo al bajarse tranquilamente de un autobús en Alicante, le dio un codazo a uno en la cara y le han metido atentado a la autoridad".

Se trata de la segunda detención que sufre Amargo por hechos similares, toda vez que en diciembre de 2020 la Policía le atribuyó un delito contra la salud pública por el que la Fiscalía le pide 9 años de prisión. El juicio al bailaor está previsto que se celebre en Madrid en junio de este año 2023.

Sigue los temas que te interesan