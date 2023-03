Julio Iglesias Jr. desvela sus planes de paternidad tras cumplir 50 años: "Me gustaría. Es ahora o nunca"

Enamorado, con nuevo disco y con ganas de ser padre. Así ha recibido Julio Iglesias Jr. sus 50, una década que empieza feliz, pero no con la misma plenitud que la de hace 10 años. Aunque parece tenerlo todo, el cantante ha asegurado a EL ESPAÑOL que no se siente "tan bien como se quisiera sentir".

Este periódico conversó con el hijo de Julio Iglesias (79) e Isabel Preysler (72) el pasado jueves, 17 de marzo, cuando celebró su 50 cumpleaños en el restaurante Abascal de Madrid. Aunque ya lo había festejado en Miami, también quiso reunir a un grupo de amigos en su país natal.

Los invitados estaban citados a las 20:30. Pero una hora antes, Julio José, cercano y amable, atendió a los medios de comunicación en un pequeño photocall. Además de hacer un balance de sus 50 décadas y de los planes que ello conlleva, el artista habló de sus padres y sus hermanos, con quienes mantiene muy buena relación. También de su exmujer, Charisse Verhaert, que sigue siendo su amiga a pesar de haber recuperado la ilusión junto a Vivi di Domenico.

Julio Iglesias Jr. celebrando su 50 cumpleaños en Madrid. Gtres

"Es increíble que ya tenga 50 años y todavía me acuerde de momentos tan especiales de mi vida. De cuando vivía en España, de ir al monte de El Pardo, de escuchar los partidos de fútbol en la radio cuando no tenía la oportunidad de ir a ver a mi equipo...", comenzó Julio Iglesias Jr., de forma de anecdótica.

Precisamente, un día antes de celebrar su cumpleaños en la capital acudió al estadio para ser testigo de la victoria del Real Madrid frente al Liverpool, partido que le trajo buenos recuerdos de su infancia. "Yo andaba desde la calle Serrano, directamente bajaba la cuesta y llegaba al Bernabéu", contó Julio Iglesias Jr. antes de hablar sobre la posibilidad de que su padre cante en este campo el día de su reinauguración.

"Mi padre me lo comentó y creo que es interesante. Si lo hiciera, me gustaría hacer un dueto con él y con mi hermano Enrique (47)", confesó el artista en su conversación con este periódico. Aunque se ha puesto en duda que Julio Iglesias regrese a la música, su hijo ha querido asegurar que "está fenomenal" y "mejor que nunca".

Julio José Iglesias rodeado de amigos el día de su fiesta de cumpleaños. Gtres

Es bien sabido que, físicamente, a sus casi 80 años, el intérprete de grandes éxitos como Me olvidé de vivir se mantiene muy bien. Sin embargo, Julio José no cree haber heredado estos atributos de él, sino de su abuela materna, Beba, a quien recuerda como una persona "maravillosa". Confesó que la buena genética le viene de su lado filipino.

Aún así, Julio Iglesias Jr. piensa que no está en el momento más pleno de su vida. La plenitud, tal y como dijo a este periódico, la vivió de los 35 a los 45. "Ya no corro como corría antes, ya no me muevo tan bien... Después de los 45 no me siento como me quisiera sentir", confesó. El cantante, sin embargo, tiene varios proyectos para esta nueva década.

Lo inmediato es una gira por Estados Unidos y la boda de su hermana Tamara (41), quien contraerá matrimonio con Íñigo Onieva (33) el próximo 8 de julio. Según comentó a este medio, no tendrá ningún papel relevante. "Sólo estar ahí", como hermano de la novia. De la marquesa de Griñón espera que "sea feliz". Él la apoya y lo único que puede hacer es "darle consejos". Lo mismo a su madre, Isabel Preysler, quien acaba de vivir una ruptura sentimental.

Julio José y Vivi di Domenico en el 50 cumpleaños del cantante. Gtres

En su recién estrenada década, Julio Iglesias Jr. también pretende estrenarse en la paternidad. "Me gustaría serlo. Yo creo que es ahora o nunca. Quiero disfrutarlos, estar con ellos y pasármelo bien", dijo el cantante, quien desde hace ocho meses mantiene una relación sentimental con Vivi di Domenico, una modelo de origen brasileño que también lo acompañó en la celebración de su cumpleaños en Madrid.

Un año y medio antes de iniciar su romance, Julio Iglesias Jr. se separaba de Charisse Verhaert tras ocho años de matrimonio. Ahora, aunque no están unidos por una relación sentimental, siguen manteniendo una amistad. "Tengo una relación increíble con mi exmujer. Somos familia y lo vamos a ser por el resto de nuestras vidas", aseguró.

