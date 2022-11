Julio José Iglesias, sobre Íñigo Onieva: "Yo creo que en una despedida de soltero se hacen cosas de esas"

Cuatro meses después de su última visita a España, para acudir a la boda de su primo Álvaro Castillejo, Julio José Iglesias (49) ha regresado convertido en el nuevo embajador de la firma de joyería Ghost. Un proyecto que ha presentado este jueves 17 de noviembre en Madrid y en el que el cantante ha mostrado su faceta más amable y simpática.

Tan cercano como de costumbre, Igleisas ha charlado con EL ESPAÑOL sobre los últimos acontecimientos que han sucedido en su familia, compartiendo su opinión sobre todos ellos: desde el futuro de su hermana Tamara Falcó (40), a la infidelidad de Íñigo Onieva (33) pasando por el estado de su padre, Julio Iglesias (79).

Pero no solo eso. Julio José también ha aprovechado la cita para presentar a su nueva novia, la modelo brasileña Vivi Di Domenico (30). Sin embargo, lejos de hacerlo de una forma tradicional, decidía preparar una puesta en escena muy original y sorprendente. Haciendo un guiño a la marca de joyería, cuyo símbolo es un fantasma, la joven aparecía disfrazada de fantasma, tapada con una capa plateada con dos grandes ojos impresos. Tras unos segundos de expectación, el artista retiraba la tela y mostraba a Vivi, que muy sonriente posaba por primera vez para los medios españoles.

Julio José Iglesias en el momento de presentar a su novia, Vivi Di Domenico. Gtres

Es el nuevo embajador de Ghost.

Sí, embajador de una marca española que me eligió a mí para ser su imagen. Me encantó la idea del fantasma sonriente. La verdad es que las joyas son muy bonitas, son joyas de mujer, pero son muy interesantes y me encantó la idea. Estoy encantado de poder ser parte de esto.

¿Es muy de regalar joyas?

Me gusta regalar cosas bonitas y esto me encantó. Me encantó el diseño, y la verdad es que es algo que regalaría perfectamente.

¿Le regala mucho a su pareja? Se ha dejado ver con ella, Vivi Di Domenico, muy feliz, ¿cómo están?

Estoy muy bien, estoy feliz porque gracias a Dios tengo suerte, tengo mucha suerte en el amor, siempre la he tenido, siempre la he tenido. No me puedo quejar en ese sentido porque siempre he tenido gente maravillosa a mi lado.

Julio José Iglesias besando a su novia, Vivi Di Domenico, tras presentarla a los medios. Gtres

¿A ella le ha impresionado conocer a tu familia?

Bueno, Vivi es de Brasil.

¿Igual no conoce la fama de los Preysler?

Ella no es de la tele... Impresionada en ese sentido, no. Es una chica muy normal, muy buena persona, muy buena gente, muy espontánea, muy simpática, se lleva bien con todo el mundo... Esa es una de las cosas que más me gustan de ella.

¿Le ha acompañado en este viaje?

Sí, está conmigo aquí en Madrid. Se vino conmigo y se va a quedar aquí hasta que volvamos.

Quien no tiene tan buena suerte en el amor es su hermana, Tamara Falcó, ¿cómo la ve tras su sonada ruptura con Íñigo Onieva?

Bueno, yo creo que en una despedida de soltero se hacen cosas de esas, ¿no? No sé, no entiendo... (risas).

[Tamara Falcó confiesa que no está preocupada por ser madre: "Me gustaría compartirlo con alguien"]

Julio José Iglesias ha regresado a España por motivos de trabajo. Gtres

¿Cómo está Tamara?

Está muy bien. Creo que se merece lo mejor del mundo porque es una chica maravillosa, simpática, es otra persona que se lleva bien con todo el mundo. Tamara es especial y creo que España la conoce porque ha estado mucho en la televisión y la gente ha llegado a conocer a la verdadera Tamara.

No hay mal que por bien no venga, como se dice.

Sí, sí, eso está clarísimo. Yo creo que Tamara es una chica muy joven todavía y no va a tener problema en encontrar un amor.

En Latinoamérica se ha estrenado la serie inspirada en la vida de Miguel Bosé, en la que Miguel Ángel Silvestre hace de su padre. ¿La ha visto?

Pues no la he visto y Miguel Ángel es amiguete mío. ¿Qué tal es la serie? ¿Y hace de mi padre?

En España aún no se ha emitido.

¡Ah! Pues no la he visto.

¿Cómo está su padre?

Mi padre está muy bien. Está viviendo en las Bahamas, está muy contento y está feliz de estar al lado del mar, que es lo que más le gusta. Y feliz de la vida.

Hace unos días, sus hermanas compartían un vídeo en el que salían todos juntos en casa. ¿Tienen ya planes para Navidad?

Todavía no lo hemos decidido, pero estamos entre Estados Unidos y España. Estamos viendo qué haremos.

Julio José Iglesias en el evento de Ghost. Gtres

¿La idea es estar todos juntos?

¡Sí, claro! Nos queremos juntar toda la familia, como hacemos siempre.

Javier Santos sigue insistiendo en que es hijo de tu padre, ha llevado el caso hasta la ONU.

Ese tema... No tengo nada que decir.

¿Cada uno por su lado?

Sí.

Sigue los temas que te interesan