María José Campanario y Jesulín, lo que esconde su largo silencio: una estrategia y dos rentables proyectos

El 10 de agosto de 2022 fue la última vez que el matrimonio formado por María José Campanario (43 años) y el diestro Jesulín de Ubrique (49) aparecía en el papel couché, vía exclusiva, con motivo del 20 aniversario de su historia de amor, y tras el nacimiento de su tercer hijo, Hugo. Siete meses han pasado desde aquella entrevista donde hicieron un somero repaso por su vida más íntima y familiar.

Eso sí, en ningún momento mostraron una imagen de su hijo menor. Un detalle clave para entender la nueva vida del feliz matrimonio. Jesulín y María José, según pudo conocer hace un tiempo EL ESPAÑOL, tomaron la inamovible decisión de proteger muy mucho la intimidad de sus hijos, Julia (19) -conocida como Juls-, Jesús Alejandro (16) y Hugo. Un extremo que les preocupa sobremanera, máxime desde que Julia alcanzó la mayoría de edad.

Fue a raíz de aquel agridulce 18 de abril de 2021 cuando Jesulín y Campanario se reunieron con su abogado y modificaron su hoja de ruta mediática y su proceder público, en aras de esa protección de los menores. Su hija mayor, Julia, declinó desde el minuto uno formar parte de la prensa del corazón y de las exclusivas, y así se mantiene, firme y decidida. En la misma postura que emprendieron sus progenitores.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en una fotografía captada en Arcos de la Frontera, en junio de 2019. Gtres

El matrimonio se ha dado perfecta cuenta, en el último tiempo, de que según qué exposiciones públicas juegan en su contra ante una posible defensa legal. Por este motivo, tal y como le consta a este periódico, ambos optaron por apartarse de la circulación mediática y sólo aparecer en contadas y justificadas ocasiones.

"Jesús y María José están muy bien asesorados y haciendo las cosas con una gran sensatez. No están ni escondidos ni desaparecidos, sólo haciendo la vida que quieren llevar", explica a este medio una fuente bien informada.

Obedece este largo silencio, pues, a una suerte de estrategia legal, amén de que el matrimonio nunca ha sido "amigo de escándalos" ni de estar día sí y día también en la picota mediática. En la línea de lo judicial, se desliza a este medio que Jesulín y María José están felices porque han visto cómo la justicia se ha puesto de su lado en sus contenciosos con la productora La fábrica de la Tele y Mediaset España.

"Todavía quedan cosas por resolver", se desliza sucintamente a este medio. No sólo los ha arropado la razón a ellos; también a su hija, Juls, quien recientemente ha visto prosperar la condena contra Telecinco y Kiko Hernández (46), obligadas ambas partes -empresa y persona física- a pagar 220.000 euros a la hija de Jesulín por intromisión en el honor.

La odontóloga María José Campanario en una imagen tomada en Lloret de Mar, en abril de 2019. Gtres

Hace un tiempo, este medio pudo conocer la incomodidad de la joven cuando es nombrada en los platós de televisión o cuando, de forma indirecta, se ve salpicada por polémicas ajenas. Fue lo que ocurrió en la última exclusiva que concedieron sus padres, el pasado mes de agosto.

"Lleva un año así, aguantando, y no entiende cuándo va a parar esto. Le ha pedido a sus padres que ni siquiera hablen de ella para no dar pie", se aseguró a EL ESPAÑOL.

Una petición, se entiende que desesperada, que habla de cuáles son sus objetivos a corto o medio plazo. "Sólo ella sabe la de llamadas que tiene que rechazar, de ofertas y de realities de Telecinco. Dinero fácil al fin y al cabo, que bien podría llevarse, pero ha elegido otro camino. ¿Tan difícil es de entender?", interpeló en aquel entonces el informante, quien añadió: "¿Cómo va ella a ir a esa cadena que tanto daño ha hecho en su casa?".

Ya lo dejó claro Julia en su último encuentro con la prensa. Malhumorada, aseguró: "Yo no he vendido nada". Y apostilló: "A mí me podéis dejar en paz. Lo he dicho muchas veces". En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL conoce detalles de los dos rentables proyectos que en la actualidad centran casi toda la atención del diestro Jesulín de Ubrique.

Por un lado, se hace constar que la serie documental que se está grabando sobre la figura del torero se encuentra "muy encarrilada". En la producción audiovisual, según explican fuentes cercanas al matrimonio, "no aparecen los hijos. María José sí". Jesús, que ofrece su testimonio en primera persona, hace un repaso por su vida y obra, y aporta bastante material; fotos y vídeos inéditos de su vida.

El diestro está exultante con esta docuserie en la que, como desveló BLUPER, entre las líneas rojas hay una que sobresale: no se hablará de su primogénita, la hija que tuvo junto a Belén Esteban (49).

Jesulín de Ubrique en un festejo taurino en Maella, Zaragoza, en septiembre de 2022. Gtres

No es el único proyecto laboral en el que está inmerso Jesús Janeiro Bazán. También está muy pendiente del museo taurino que se inauguró hace unos meses en la Plaza de Toros de la localidad de Ubrique.

Según reza la página web: "El museo ofrece mediante fotos, cartelería y complementos taurinos un recorrido de la exitosa carrera del diestro Jesulín de Ubrique, gracias al cual hemos finalizado con éxito este proyecto".

Y se añade: "Esfuerzo, trabajo y dedicación, para poder ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de visitar quizás uno de los museos taurinos más esperados y que poco a poco se irá confirmando como uno de los museos con más renombre del mundo taurino. El Museo pretende dar a conocer un poco los comienzos y corridas principales de la carrera de Jesulín de Ubrique, considerado uno de los toreros más apreciado por sus seguidores y solicitado por todo visitante a nuestra localidad".

