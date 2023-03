Meghan planea reabrir el blog que se vio obligada a cerrar por su relación con Harry: ¿de qué escribirá?

Muchas fueron las cosas -materiales o no- de las que tuvo que desprenderse Meghan Markle (41 años) cuando se prometió con el príncipe Harry (38). No sólo se casaba con el hombre de su vida, que es el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, también lo hacía con la institución, con la Corona, para quienes la discreción es clave.

Su vida pública como actriz de Netflix quedaba atrás y pronto debía empezar a adquirir compromisos y responsabilidades institucionales con los que servir al pueblo británico. Entre aquellos elementos a los que la posterior duquesa de Sussex tuvo que decir adiós se encuentran sus redes sociales personales y su blog personal, The Tig.

En él daba consejos de belleza, de alimentación, recetas, tips como guía a la hora de visitar diferentes ciudades y también reflexionaba con sus lectores sobre ser su amor por el café o cómo ser independiente.

"A todos mis amigos de Tig. Después de casi tres preciosos años en esta aventura con vosotros, es hora de decir adiós. Lo que empezó como un proyecto apasionante -mi pequeño motor- evolucionó en una increíble comunidad de inspiración, apoyo, diversión y frivolidad", comenzaba la despedida de Markle.

Y continuaba: "Habéis hecho que mis días tengan más luz y he sentido mucha alegría en esta experiencia. Seguid buscando esos momentos Tig, seguid riendo y arriesgando y seguid siendo el cambio que deseáis en el mundo. Y sobre todo, no olvidéis vuestra valía. Tal y como os he dicho una y otra vez: vosotros, mis dulces amigos, sois más que suficientes. Gracias por todo. Meghan Markle".

Con esas palabras, Meghan Markle dijo "hasta siempre" a un blog que ahora, según publica The Sunday Times, puede que retome en breve. Siguiendo el ejemplo de otra actriz, Gwyneth Paltrow (50), a quien su propio espacio en internet, Goop, le ha repercutido unos beneficios de 250 millones de dólares, puede que Markle se anime.

Paltrow lanzó al mercado en enero de 2020 un producto cuya venta se agostó de forma veloz: una vela con fragancia floral que olía a su vagina. Eso sí, pese a esto, los interesados en comprarla no se desanimaron y encargaron la suya propia a través de Goop. Según la página, los clientes podían incluir su nombre en la lista de espera y serán notificados cuando el producto ya esté disponible. Su precio era de 75 dólares.

El blog The Tig by Meghan Markle fue lanzado en el año 2014, en el momento más emergente de las redes sociales, pero cuando tenía la gente se interesaba por leer determinadas entradas de blog de ciertas personas. Aquí un ejemplo de aquellas reflexiones de Markle en una de sus múltiples entradas:

"Correr una maratón. Dejar de morderme las uñas. Dejar de decir palabotas. Volver a aprender francés. Esta era mi lista de propósitos de Año Nuevo. La maratón no ha sucedido. Las palabrotas vienen en momentos de calma provocados por el exceso de trabajo o por sentirme muy desinhibida después de un par de tragos. Luego está el francés, un idioma que estudié en la escuela secundaria y perdí cuando me sumergí en hablar español con los argentinos durante mi tiempo viviendo en Buenos Aires. He puesto mi pequeño auricular Rosetta Stone en mis ansiosos oídos todos los años, he decidido a hacer entrevistas en francés, pero para mi disgusto, no lo retengo. Y sobre morderme las uñas... Bueno, todavía sucede en un vuelo con turbulencias o en un día estresante. Es impropio de una dama. Pero, de nuevo, también lo es decir palabrotas: maldita sea".

