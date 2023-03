El cárdigan de Eugenia Silva que favorece a las mujeres de cualquier edad

Eugenia Silva (47 años) lleva la moda en la sangre. Con tan solo 16, cuando tuvo su primer contacto laboral con este mundo, tuvo claro que quería dedicar su vida a este sector en el que, varias décadas después, sigue triunfando. Tras recorrer las pasarelas de medio mundo y ser imagen de marcas tan conocidas como Oscar de la Renta, Carolina Herrera o Carrera y Carrera, la madrileña lleva un tiempo dedicada al mundo empresarial.

Pero no por ello está alejada de la moda, mucho menos de las últimas tendencias, las cuales no duda en compartir en sus redes sociales. Algo que agradecen sus más de 386 seguidores en Instagram, que no pierden detalle de las nuevas prendas que les muestra la top, que se convierte en un ejemplo a seguir cuando se busca un estilo femenino y sofisticado.

Ya sea para un evento elegante o para un día de gimnasio, Eugenia tiene la solución perfecta y la inspiración necesaria. También cuando lo que se busca es una pieza atemporal que se pueda utilizar a lo largo de varios años y, por lo tanto, en diferentes épocas de la vida. Así es, de hecho, el cárdigan que acaba de presentar en sus stories, el cual favorece a las mujeres de cualquier edad.

Eugenia Silva en unas imágenes de sus redes sociales. Instagram

Se trata de una chaqueta de la firma Chufy, una de las favoritas de las famosas, que destaca por su diseño clásico y su acertada combinación de colores. De corte holgado, el cárdigan Mateo destaca por sus hombros caídos y puños acanalados. En cuanto a los materiales con los que está confeccionado, destacan la mezcla de la lana y el nailon, por lo que es tan abrigado como elástico. Se cierra en la parte delantera mediante unos botones marrones y cuenta con dos amplios bolsillos en forma de tubo.

En cuanto a su precio, este es de 550 dólares -510 euros al cambio-, aunque se encuentra rebajado a 240 dólares - 230 euros-. Está disponible en cuatro tallas diferentes, XS, S, M y L, y se puede adquirir a través de la web de la firma.

Para que dure como nuevo durante muchas temporadas, desde Chufy recomiendan no lavarlo cada vez que se use. En cambio, se puede airear siempre que sea oportuno y, en caso de necesidad, llevarlo al tinte para que lo sometan a un tratamiento de lavado en seco.

