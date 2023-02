La historia de amor de Andrés Iniesta y Anna Ortiz: 5 hijos, la muerte de uno y por qué Japón era su destino

Es uno de los superhéroes del deporte nacional por haber marcado el gol que dio la victoria a España en el único mundial que la Roja ha ganado en su historia. Pero hay un terreno en el que Andrés Iniesta (38 años) brilla más y se siente aún mejor, más cómodo y feliz que en el césped de un campo de fútbol: en casa.

Este fin de semana, en concreto el domingo 26 de febrero, el jugador de Fuentealbilla, que reside en Japón, ha publicado en sus redes sociales que se convertía en padre de su quinto hijo junto a su esposa, la catalana Anna Ortiz (36). Se trata de una niña a la que por nombre han puesto Olympia.

La pareja, que va camino de cumplir 16 años de relación, más de 10 de ellos como marido y mujer, atesora una preciosa historia de amor tras de sí. Un romance que no siempre ha sido de cine, pues ha habido circunstancias que la vida les ha planteado y ellos han tenido que sortear de la mejor manera posible, como fue la pérdida del que iba a ser segundo hijo cuando Anna estaba embarazada de ocho meses.

[Andrés Iniesta, padre de su quinta hija junto a Anna Ortiz: familia numerosa y un nombre especial]

Andrés Iniesta, Anna Ortiz y cuatro de sus cinco hijos en una imagen de sus redes sociales.

El verdadero origen de su amor lo desvelaron ellos mismos en una sincera entrevista que concedieron en 2018, recién mudados al país Nipón, al que Iniesta y su familia se trasladaron tras finiquitar su contrato con el Barça, para el programa de Jesús Calleja (57).

Fue en el año 2007, cuando el centrocampista aceptó la invitación de un amigo al bar que regentaba en el municipio barcelonés de Mataró. Ahí, Anna era camarera. "Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal", declaró Iniesta, recordando todo el empeño que hubo de poner para lograr conquistarla. "Me hizo sufrir porque no me daba bola. Lo mío fue un flechazo, pero ella se fue enamorando... y eso tiene un proceso".

[Andrés Iniesta, la historia de un hombre exitoso en el fútbol y en las empresas]

En ese instante, Anna intervino en la entrevista para revelar exactamente cuándo ella se dio cuenta de que estaba enamorada de Andrés. "Fue al volver de una gira que hizo por Japón con el Barça. Me trajo unos aviones, porque aquí -se refiere a Japón- los aviones se llaman Ana, y me escribió una carta". Aquel día la cita entre ellos fue en una gasolinera a la entrada de Mataró.

"Se tiró dos horas de caravana para venir, darme eso e irse. Y en ese momento, después de haber estado dudando de si ir o no ir, llegué a casa y le dije a mi hermana: 'me he enamorado'", concluyó Anna. Tras sus románticas palabras, Calleja dio en la clave: "El día que llega de Japón tú te enamoras de él y ahora estáis en Japón". Iniesta remató: "El destino era Japón".

Fue en noviembre de 2018 cuando se conoció la noticia de que el campeón del mundo, muy popular y querido en nuestro país, abandonaba el club de su vida, el Barça, para poner rumbo a Kobe, donde militaría en el Vissel, ganando la cantidad de 25 millones de euros netos por temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna (@annaortiz34)

Andrés Iniesta y Anna Ortiz forman uno de los matrimonios más sólidos y discretos en el mundo del deporte y del panorama social. Tras algo más de tres años de relación, el 4 de abril de 2011, vino al mundo su primogénita: Valeria. Un año más tarde, el 8 de julio de 2012 se dieron el 'sí, quiero' en el castillo de Tamarit, en la localidad de Altafulla, en Tarragona.

Su segundo hijo, Paolo Andrea, nació el 31 de mayo de 2015; la tercera, en mayo de 2017, una niña llamada Siena. Tan reservada es la pareja y tan hermética es su vida a más de 10.000 kilómetros de su querida Barcelona que en junio de 2019 impactaron al mundo anunciando la llegada de su cuarto hijo, al que pusieron de nombre Romeo.

Ahora celebran el nacimiento de Olympia, la benjamina. Y en fotografía que Iniesta ha compartido en sus redes sociales también se encuentra etiquetada Maribel, la hermana pequeña del jugador, que se encuentra en Kobe junto a ellos ayudando a su hermano, su gran orgullo, y a su cuñada Anna, con el complicado reto de criar a sus cinco hijos.

Sigue los temas que te interesan