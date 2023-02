Marta López, destrozada por la muerte de su padre: "Estoy tratando de ser fuerte"

Marta López (49 años) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre, que ella misma ha comunicado en sus redes sociales. La colaboradora de programas como Sálvame ha rescatado una foto de su juventud para confirmar el triste desenlace y le ha dedicado un cariñoso mensaje, que también refleja lo dura que está siendo la despedida.

"Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje, papá", escribe la madrileña. Él llevaba un largo tiempo muy delicado de salud, como ella misma había comentado alguna vez en los platós, aunque sin entrar en mucho detalle. Ha vivido este problema de salud en la intimidad, pero Marta reconocía hace unos meses que estaba más sensible de lo normal "por la enfermedad de mi padre".

Las muestras de cariño por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores no se han hecho esperar, y su muro de Instagram se ha llenado de mensajes de condolencia. Mientras Vicky Larraz (60) era una de las primeras en escribir y decía: "Mi más sincero pésame", Amor Romeira (33) se sumaba a su tristeza: "¡Lo siento mucho mi vida! Te mando todo mi amor y cariño. Sé por lo que estás pasando ahora mismo". Ella también perdió a su madre en 2020.

Ahora, Marta López inicia su proceso de duelo, en el que estará acompañando a su madre, que ha perdido al hombre de su vida. Sus tres hijos serán, sin duda, su motor para seguir adelante y recuperar poco a poco el ánimo.

Durante el tiempo que su padre ha estado enfermo, la exconcursante de Gran Hermano ha sido su mejor enfermera, compaginando su trabajo con las visitas al hospital y pasando todo el tiempo que podía con él para darle ánimos. Hace poco compartía una imagen de su mano con una vía puesta, en la cama del centro médico, y escribía: "Sabes que yo heredé tu fuerza".

Fuerza es, efectivamente, lo que le sobra a Marta, que afronta las dificultades con entereza. Este mazazo emocional llega después de su última ruptura sentimental, que se produjo hace unos meses. Aún así, encuentra en su familia y sus allegados el refugio necesario para sobreponerse. Por el momento se desconoce el tipo de enfermedad que padecía su padre y tampoco ha querido dar más datos sobre el funeral y entierro, aunque es seguro que sus compañeros de Sálvame y otros espacios en los que ha trabajado la acompañarán en tan triste momento.

