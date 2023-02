Hablamos con Arancha Morales, a punto de dar a luz a su primer hijo junto a Marron de 'El Hormiguero'

Sólo faltan unos días para que se conviertan en padres por primera vez y ambos viven la recta final con emoción y nervios a partes iguales. Arancha Morales (42 años) y Jorge Marron (43), uno de los colaboradores más queridos de El Hormiguero, han llevado el embarazo de la periodista con discreción, aunque también con normalidad, sin esconderse y haciendo algunas concesiones en redes sociales en cuanto a su intimidad.

La pasada semana, él mismo desvelaba el sexo y el nombre del bebé en su programa de televisión, después de que sus compañeros le sorprendieran con una fiesta improvisada llena de obsequios. Casi al mismo tiempo, la presentadora de los informativos de la mañana de Telecinco compartía con sus más de 25.000 seguidores la primera foto mostrando su abultada barriga para celebrar que entraba en la recta final.

Añadía el siguiente mensaje: "Agradecida a mi cuerpo, al que no siempre he apreciado, por permitirme crear una vida a la vez que disfruto de la mía. Con las limitaciones normales, pero sin molestias, dolores o cansancio. Permitiéndome encontrarme bien y seguir divirtiéndome en mi trabajo, y fuera de él". Su pareja no dudaba en contestar: "Agradecido yo, mi amor, me haces el tipo más feliz del planeta".

[Primeras palabras de Arancha Morales, sobre su primer hijo con Marron: "Estamos muy ilusionados"]

Ahora, EL ESPAÑOL ha hablado con Arancha para conocer cómo se encuentra y cómo afronta su maternidad. Siempre amable y cercana, la periodista no oculta cierto nerviosismo. "Efectivamente, estamos en la recta final. Me quedan dos semanas, en teoría. Yo me sigo encontrando fenomenal. De hecho, sigo trabajando y llevando bien los madrugones, y haciendo vida completamente normal. Así que ya a la espera de que llegue Gael. Lo vivimos con mucha ilusión, tanto Jorge como yo y el resto de la familia. ¡Y tenemos los nervios típicos de los padres primerizos", reconoce.

Aunque todavía está al frente de los informativos, pronto cogerá la baja y se quedará en casa descansando para que la naturaleza siga su curso. Un poco de tranquilidad y reposo es más que necesario en estos momentos, ya que el parto podría llegar en cualquier momento. "Hasta ahora, como me he encontrado fenomenal y yo no soy de quedarme en casa, he preferido seguir trabajando. Mi idea es cogerla el viernes 10 de febrero, cuando cumplo 39 semanas, para tener unos días para adaptarme a los horarios normales y llegar descansada al momento de dar a luz", confiesa a este medio.

Arancha es madre primeriza, con las inquietudes y las dudas lógicas, aunque, como ella misma asegura, confía ciegamente en el equipo que la atenderá. "Respecto al parto, la verdad es que como sigo activa, no lo pienso demasiado. Y lo prefiero, la verdad, porque sé que cuando pare estaré ya a la espera y seguro que lo pienso más. De todas formas, confío en que todo irá bien y en que estaré en las mejores manos posibles, con mi ginecóloga, que me ha llevado todo el embarazo y me transmite mucha seguridad", revela al periódico. Durante estos meses, Arancha Morales no ha escatimado en mimos para mitigar algunos efectos del embarazo como la retención de líquidos o la hinchazón. Ha ido a que le den masajes y también ha recurrido a la presoterapia para favorecer la circulación y aliviar la sensación de piernas cansadas. "Bueno, he ido sólo tres o cuatro veces. De todos modos, he tenido mucha suerte en el embarazo", reconoce entre risas.

Éste será su debut en la maternidad, también para Marron que pasará un tiempo fuera de El Hormiguero disfrutando de la experiencia, dando biberones y cambiando pañales. "Jorge se cogerá la baja cuando nazca el bebé, como todo el mundo, porque es obligatorio por ley cogerse seis semanas", dice la periodista.

La pareja ha elegido el nombre de Gael para su pequeño, de procedencia celta, muy sonoro y con un bonito significado. Puede utilizarse para ambos sexos y hace referencia a virtudes como la generosidad, lealtad y honestidad. Toda la familia y amigos cuentan las horas para conocerle y ya ha recibido sus primeros regalos gracias al baby shower improvisado que organizaron los compañeros de Marron en el programa.

Desde una hamaca mecedora para que descanse durante sus primeros meses, pasando por cuentos infantiles de animales, hasta un cañero body negro con las letras del grupo de rock AC/DC, además de productos para el baño y sus primeras Nike.

