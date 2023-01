Miguel Ángel Revilla confiesa entre lágrimas la dura lucha de su mujer contra el cáncer de colon

Es uno de los políticos más queridos y campechanos del panorama nacional, pero el lunes 23 de enero mostró un lado sensible y profundamente humano que ha emocionado a todo el mundo. Miguel Ángel Revilla elegía el día de su 80 cumpleaños para abrirse en canal en un programa de televisión, donde se siente como en casa. Entre lágrimas, el presidente de Cantabria desvelaba la lucha que está llevando a cabo su mujer para superar un cáncer de colon que le fue diagnosticado hace unos meses.

Como siempre que va a El Hormiguero, su presencia y, en particular, su íntimo testimonio fueron todo un éxito de audiencia. Su visita no era casual, pues se trataba de una promesa que él y Pablo Motos (57) hicieron la última vez que estuvo en plató y que ahora cobra sentido. "Te dije que me prometieses que me traerías aquí en mi 80 cumpleaños y que traería a mi mujer conmigo", le recordó.

Y así ha sido, Miguel Ángel llegaba al programa con Aurora Díaz y desvelaba lo que hasta ahora ambos habían mantenido en secreto. "Aquel día de El Pilar que yo estaba muy tocado porque la operaban de un cáncer al día siguiente, te llamé y te dije: 'No sé si voy a ir'. Aurora me dijo: 'Tienes que ir', y entonces tú y yo pactamos que lo íbamos a tratar de una forma que no se notase que yo estaba muy afectado", empezaba diciendo mientras su esposa le escuchaba sentada en las gradas.

El presidente de Cantabria agradeció el apoyo en plató. Redes sociales

"La operaron y está con la quimio, pero con mucha raza", prosigue, confirmando que el tratamiento en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander continúa. También ha recordado que aquel 12 de octubre, mientras la madre de sus hijos esperaba para pasar por quirófano, él asistió en Madrid a las celebraciones de la Hispanidad, donde el mismísimo Felipe VI (54) notó que no estaba bien. Le preguntó qué le pasada, pero Revilla desvía el tema. "No le dije nada, no le iba a contar que mi mujer estaba con cáncer", confiesa.

Los peores momentos ya han pasado y ahora queda seguir con la quimio. Miguel Ángel aprovechó su visita a El Hormiguero para homenajear a Aurora y contar algunos detalles de su historia. "¿Quieres saber por qué esta mujer es el amor de mi vida? Es una cosa increíble la que tengo que contar. Yo a Aurora le saco 17 años. No soy Tom Cruise, ni Bertín Osborne, ni nada de eso, pero es cierto que ella era muy partidaria mía, porque ya estaba afiliada al partido y me tenía como líder", asegura.

En aquel entonces, el político habló en público del problema de riñones que padecía y fue entonces cuando el destino mostró su conexión. "Alguien debió intuir que necesitaba un trasplante y sorprendentemente me llegaron seis personas que se habían ofrecido para donarme un riñón. Pregunté quieres eran y por qué lo hacían y descubrí que una de esas seis personas era Aurora Díaz, mi mujer. En aquel momento yo no era presidente ni nada, no era nadie", dice entre lágrimas.

Llevan juntos más de dos décadas y tienen una hija en común. Ella es la segunda esposa de Revilla, tras el fracaso de su matrimonio con María del Pilar Hoyo, madre de sus hijas mayores. Para conquistarla, el político la llevó a conocer sus sitios favoritos de Cantabria y le cantó una ranchera. El pasado lunes repitió la hazaña, no sin antes pedir perdón al público por su atrevimiento, y la hizo llorar declarándole su amor en forma de música. Aurora aseguró que se encontraba bien y su marido cerró un momento mágico con la frase: "Aquí está Revilla para cuidarla".

