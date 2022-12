La pulla de Pablo Motos al Ministerio de Igualdad por el vestido de Pedroche en las Campanadas

Pablo Motos ha vuelto a referirse a la sonada polémica que ha protagonizado recientemente tras una campaña del Ministerio de Igualdad en la que se aludía a sus comportamientos machistas en El Hormiguero. El presentador aprovechó su entrevista a Cristina Pedroche en el programa para indagar en el vestido que lucirá en las Campanadas y, de paso, enviar una indirecta al ministerio liderado por Irene Montero.

Todo comenzó cuando el valenciano se interesó por el estilismo con el que Pedroche intentará seguir sorprendiendo a los espectadores por noveno año consecutivo. La invitada adelantó que "Vuelven las transparencias (...). No tiene nada que ver con otros años, han estado involucradas casi 100 personas, es el año que más personas saben cómo es el vestido, aunque hay personas que solo han puesto un trocito y no saben cómo es la idea terminada".

"Me siento muy orgullosa de mi cuerpo, me lo curro mucho y estoy muy bien, me gusto", añadió Pedroche, arrancando el aplauso del público. Además, la de Vallecas aseguró que este año va a hacer algo que le llevan pidiendo desde que comenzó su andadura en las Campanadas.

"¿Que te desnudes?", preguntó Motos, aprovechando entonces para bromear sobre la polémica a la que no había vuelto a hacer referencia en el programa. "Ya verás, esto me lo van a sacar dentro de 20 años", dijo.

"Van a hacer otra campaña", comentó Pedroche entre risas. "Sí, otro videoclip", añadía el presentador.

El secreto de Pedroche

Finalmente, Pablo Motos conseguía descubrir el secreto mejor guardado de su invitada gracias a las pistas que esta iba dando. "Hay un concepto y no siempre el concepto va unido a mucha tela", adelantaba.

La presentadora aseguraba que en los primeros años sus vestidos estaban más centrados en la moda, pero sus looks más recientes han estado más centrados en el arte, algo que se repetirá este año. "Es una disciplina de arte que todavía no he tocado y se tarda".

Motos lanzaba entonces su teoría: "Hay una cosa que hacía el hombre prehistórico, se pintaban las tribus para reconocerse entre ellas...". "Vas bien", reconocía Pedroche.

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

"¡Es body painting!", decía entonces el presentador, ante lo cual la invitada se tapaba la cara con las manos. "Josie me va a matar", lamentaba, aunque no se sabe si este spoiler ha sido realmente una pista falsa para despistar antes de su gran momento la próxima Nochevieja. "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que vamos a llegar a los corazones de todos los españoles", sentenció la presentadora.

