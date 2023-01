El llamativo 'look 'de María Iborra en el homenaje a Verónica Forqué: luce unos tacones con forma de pene

Ella nunca deja indiferente con sus estilismos y con su particular manera de entender el arte, pero en esta ocasión ha rizado el rizo. María Iborra (33) ha inaugurado los jardines dedicados a su madre, Verónica Forqué, con un look sorprendente que deja clara su excéntrica personalidad. Vestida con un plumas XXL y ocultando sus ojos con sus gafas favoritas de Balenciaga, de estética futurista, la artista ha recordado a la emblemática actriz, que falleció el 13 de diciembre de 2021.

No ha estado sola, pues Begoña Villacís (45) y la actriz Silvia Marsó (59), además de algunos familiares, la han acompañado en la presentación de este homenaje póstumo en el que se ha descubierto una plaza con su nombre en la intersección de las calles Víctor de la Serna 14 y del Pintor Ribera 2B.

Se encuentra en el distrito madrileño de Chamartín, a apenas 270 metros de la vivienda en la que pasó sus últimos años y en la que fue hallado su cuerpo sin vida. El piso se vendió recientemente, pero a partir de ahora siempre tendrá un recuerdo en forma de naturaleza para todos los que la admiran.

Los llamativos zapatos de la artista. Gtres

Emocionada posando en el Parque Verónica Forqué, María ha dedicado unas sentidas palabras a la que fuera una de las musas de Almodóvar (73). Ha agradecido "este homenaje tan bonito" y ha destacado que a su madre le gustaban mucho las plantas y la naturaleza. "Sé que ella lo verá y disfrutará desde una estrella", ha dicho. Era su primera aparición pública este 2023, después de que el pasado mes de diciembre asistiera a la entrega de los Premios Forqué, en el que se rindió homenaje a la actriz.

Allí también sorprendió con el estilismo elegido: un mono negro de látex. En esta ocasión, fue algo más discreta a primera vista, pero ha habido un detalle que no ha escapado a los ojos más avezados y que llama poderosamente la atención. Se trata de los originales zapatos con los que ha combinado su abrigo oversize y su bolso plateado Le cagole de Balenciaga. Es un diseño en negro destalonado con empeine en punta afilada y un tacón en forma de genitales masculinos claramente esculpidos. Son de la firma Dolls Kill y cuestan 184,95 euros.

Zapatos de tacón de la firma Dolls Kill.

Están realizados en charol vegano y resultan uno de los más originales de esta marca a la que han recurrido famosas como Demi Lovato (30) o Paris Hilton (41). Los símbolos fálicos se traducen como erotismo o fecundidad y en el caso de María es un elemento más su atrevida forma de entender la moda.

No es la primera famosa en lucir unos zapatos de este estilo, pues Lady Gaga (36) en el año 2011 escandalizó a muchos apareciendo en American Idol con unas botas altas, con el tacón de metacrilato en forma de pene, Eran de la marca Void of Course y su precio rondaba los 3.200 euros.

