Condenado a cuatro años de cárcel el hombre que secuestró a los perros de Lady Gaga

Hace un año y medio, Lady Gaga (36 años) se convertía en noticia tras conocerse que dos hombres habían secuestrado a dos de sus perros. Para ello, no dudaron en disparar al paseador de las mascotas, un hombre llamado Ryan Fischer que recibió un tiro en el pecho por el que necesitó atención médica.

Apenas unos días después la artista consiguió recuperar a sus canes tras ofrecer una recompensa de 400.000 euros. Según explicaba por aquel entonces la policía de Los Ángeles, una mujer llevó a las dos mascotas secuestradas a una comisaría de California. Si bien en un principio se desconocía la identidad de los culpables, gracias a pesquisas posteriores se supo que el secuestrador era Jaylin White, de 20 años.

Ahora la Fiscalía ha desvelado que ha sido condenado a cuatro años de cárcel en una corte de Los Ángeles tras aceptar un acuerdo. En el mismo White renuncia a disputar el cargo de agresión en segundo grado a cambio de que se retiraran las acusaciones de intento de homicidio y conspiración.

Lady Gaga con uno de sus perros. Gtres

Jaylin, junto a otros dos hombres llamados James Howard Jackson (19) y Lafayette Shon Whaley (28) fueron detenidos y acusados en abril del pasado año de secuestrar a las dos de las mascotas de Lady Gaga y a disparar a su cuidador. En aquel momento, White se encontraba paseando a Koji, Gustav y Miss Asia, que logró escaparse y regresar junto al hombre, que ha declarado en el juicio.

"No solo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia", dijo directamente al condenado, recalcando que podría haber terminado con su vida, "casi morí aquella noche". Pero, según expresó, lo peor ha sido "el trauma mental y emocional" que le causó esa noche.

[Secuestran a tiros a los perros de Lady Gaga y la cantante ofrece 400.000 euros de recompensa]

Por su parte, la policía ha concluido que los tres hombres no atacaron al paseador porque su dueña fuera la famosa cantante, hecho que no conocían, sino porque son de una raza que puede venderse por mucho dinero. De hecho, un bulldog puede costar en Estados Unidos desde 1.500 hasta 4.000 dólares.

Sin duda, una victoria para Lady Gaga, aunque no completa. El acusado de disparar a su empleado, James Howard Jackson, fue puesto en libertad por un "error administrativo" y, desde entonces, está en búsqueda y captura.

Pruebas físicas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga)

La condena ha sido relativamente sencilla gracias a las cámaras de seguridad de la zona en la que se produjo el asalto, West Hollywood. En ellas se puede ver claramente como un hombre se dirige al paseador, agarra de repente las correas de los perros y le grita: "¡Dámelos, dámelos!". Entonces, el paseador de perros comienza a gritar y a decir "¡No, no!", resistiéndose a soltar las correas.

El ladrón y Fischer forcejean durante un tiempo breve y un segundo atacante se baja del coche parado a su lado y trata de quitarle los perros, sin conseguirlo. Tras un forcejeo prolongado entre los tres, el primer asaltante saca un arma. Es entonces cuando el segundo atracador agarra al paseador y sus correas mientras que el primero le apunta con el arma y le dispara. En ese momento uno de los animales huye y los ladrones consiguen subir a su coche a los otros dos bulldogs y se marchan a toda velocidad. "¡Me han disparado, me han disparado! Oh, Dios mío", se escucha decir a Fischer.

Sigue los temas que te interesan